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    Футболисты сборной Узбекистана спели «Седую ночь» в честь выхода на Олимпиаду

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    Футболисты сборной Узбекистана ярко отметили первый в истории страны выход на Олимпиаду. После победы в решающем матче с Индонезией (2:0) в Катаре узбекские игроки в раздевалке спели «Седую ночь» российской группы «Ласковый май».

    Матч проходил в рамках полуфинала Кубка Азии среди футбольных команд игроков не старше 23 лет. Отметим, что в составе сборной Узбекистана играют полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев.

    На Олимпийские игры пройдут три сильнейшие команды, определенные по итогам Кубка Азии. Финал турнира сборная Узбекистана проведет 3 мая против победителя матча между сборными Японии и Ирака. В случае победы узбекистанцы попадут в группу с Парагваем, Мали и Израилем. В случае поражения сборная Узбекистана сыграет с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

    Для сборной Узбекистана это первое участие на Олимпийских играх. В турнире участвуют команды игроков не старше 23 лет, каждая из которых может заявить трех футболистов старше указанного возраста. Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.

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    УзбекистанСборнаяОлимпиадаСедая ночь
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