Как в Венеции. В Петербурге с 1 мая заработают паромные переправы

В Петербурге появятся паромные переправы. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 26 апреля, ГК «Астра Марин» подала заявки на два таких маршрута.



Первый свяжет причал «Петропавловская крепость» с причалом «Спуск со львами» у Адмиралтейства. Паром начнет курсировать с 1 мая с 11 утра каждые 10 минут . Стоимость билета составит 100 рублей .

Второй маршрут свяжет причал «Крестовский остров» с парком 300-летия . Транспорт будет ходить каждый день с 11 утра , раз в 30 минут . Стоимость проезда составит 250 рублей.