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    Как в Венеции. В Петербурге с 1 мая заработают паромные переправы

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    В Петербурге появятся паромные переправы. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 26 апреля, ГК «Астра Марин» подала заявки на два таких маршрута.

    Первый свяжет причал «Петропавловская крепость» с причалом «Спуск со львами» у Адмиралтейства. Паром начнет курсировать с 1 мая с 11 утра каждые 10 минут. Стоимость билета составит 100 рублей.

    Второй маршрут свяжет причал «Крестовский остров» с парком 300-летия. Транспорт будет ходить каждый день с 11 утра, раз в 30 минут. Стоимость проезда составит 250 рублей.

    Также в этом сезоне сохранится городская линия между причалом «Эрмитаж» на Дворцовой набережной и причалом «Речной вокзал» на пр. Обуховской Обороны, 106. Рейсы обслуживает АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». Суда начнут курсировать с 27 апреля ежедневно. На маршруте будет две остановки — Синопская и Арсенальная набережные. Рейсы будут отправляться два раза в день: в 7:15 посадка у «Речного вокзала», в 19:20 посадка у «Эрмитажа» в обратную сторону. Стоимость одной остановки 100 рублей, всего маршрута — 300 рублей.

    Также с 24 мая будет ходить метеор в Петергоф. Он будет отправляться от причала «Набережная Макарова» с 10:15 до 16:15. Стоимость взрослого билета составит 1000 рублей, детского — 600 рублей. Рейсы обслуживает ООО «Петергоф Экспресс».

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