Как в Венеции. В Петербурге с 1 мая заработают паромные переправы

В Петербурге появятся паромные переправы. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 26 апреля, ГК «Астра Марин» подала заявки на два таких маршрута.
Первый свяжет причал «Петропавловская крепость» с причалом «Спуск со львами» у Адмиралтейства. Паром начнет курсировать с
Второй маршрут свяжет причал «Крестовский остров» с парком
Также в этом сезоне сохранится городская линия между причалом «Эрмитаж» на Дворцовой набережной и причалом «Речной вокзал» на
Также с 24 мая будет ходить метеор в Петергоф. Он будет отправляться от причала «Набережная Макарова» с 10:15 до 16:15. Стоимость взрослого билета составит