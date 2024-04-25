На двух главных проспектах Петербурга по важной причине погаснут все светофоры

На двух главных проспектах Санкт-Петербурга в воскресенье и понедельник запланировано отключение светофоров в связи с плановым ремонтом управляющей аппаратуры. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ ДОДД в четверг, 25 апреля.



Так, работы затронут следующий светофорный ряд: Невский проспект — Лиговский проспект — площадь Восстания. Ремонт проведут 28 и 29 апреля с 10:00, точное время завершения не указано.



«Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и руководствоваться ПДД, а также учитывать эту информацию при выборе маршрута», — говорится в сообщении.

