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    На двух главных проспектах Петербурга по важной причине погаснут все светофоры

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    На двух главных проспектах Санкт-Петербурга в воскресенье и понедельник запланировано отключение светофоров в связи с плановым ремонтом управляющей аппаратуры. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ ДОДД в четверг, 25 апреля.

    Так, работы затронут следующий светофорный ряд: Невский проспект — Лиговский проспект — площадь Восстания. Ремонт проведут 28 и 29 апреля с 10:00, точное время завершения не указано.

    «Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения быть внимательными и руководствоваться ПДД, а также учитывать эту информацию при выборе маршрута», — говорится в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в 2024 году в Петербурге на создание и модернизацию светофорных объектов и других технических средств организации дорожного движения заложили 922 млн рублей.

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