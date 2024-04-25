В Петербурге назвали лучшие детские спектакли России

В Петербурге 24 апреля подвели итоги Российской Национальной премии «Арлекин» и наградили победителей. Жюри под председательством драматурга, киносценариста Михаила Бартенева, худрука самарского «Эскиз-театра», назвало лучшим спектаклем «Евгения Онегина» в постановке Мурата Абулкатинова в Красноярском театре юного зрителя. Театр-лауреат получил диплом и серебряную статуэтку Арлекина (автор — петербургский художник-ювелир Андрей Ананов) и миллион рублей на постановку нового спектакля для детей и подростков. Эта же постановка отмечена за лучшую работу режиссера и хореографа.

Среди других лауреатов — спектакли, которые были созданы в Петербурге. Так, за лучшую работу художника-постановщика отмечена Дарья Лазарева, чей «Дневник ласточки» идет в Большом театре кукол.



За лучшую мужскую роль награжден Филипп Бородин, занятый в спектакле «Эйнштейн. Что нам светит?» театра Karlsson Haus. Драматург этого спектакля Наташа Слащева также отмечена премией. А сама постановка дополнительно получила приз зрительских симпатий.

