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    Театры

    В Петербурге назвали лучшие детские спектакли России

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    В Петербурге 24 апреля подвели итоги Российской Национальной премии «Арлекин» и наградили победителей. Жюри под председательством драматурга, киносценариста Михаила Бартенева, худрука самарского «Эскиз-театра», назвало лучшим спектаклем «Евгения Онегина» в постановке Мурата Абулкатинова в Красноярском театре юного зрителя. Театр-лауреат получил диплом и серебряную статуэтку Арлекина (автор — петербургский художник-ювелир Андрей Ананов) и миллион рублей на постановку нового спектакля для детей и подростков. Эта же постановка отмечена за лучшую работу режиссера и хореографа.

    Среди других лауреатов — спектакли, которые были созданы в Петербурге. Так, за лучшую работу художника-постановщика отмечена Дарья Лазарева, чей «Дневник ласточки» идет в Большом театре кукол.

    За лучшую мужскую роль награжден Филипп Бородин, занятый в спектакле «Эйнштейн. Что нам светит?» театра Karlsson Haus. Драматург этого спектакля Наташа Слащева также отмечена премией. А сама постановка дополнительно получила приз зрительских симпатий.

    За лучшее музыкальное оформление спектакля наградили Андрея Бундина, работавшего над «Русланом и Людмилой» в Александринском театре.

    Специальной премией жюри «Эксперимент», которой поощряется поиск новых выразительных средств современного театра для детей и подростков, отметили спектакль Дмитрия Крестьянкина «Красный фонарь», представленный в Музее театрального и музыкального искусства. Режиссер также получил приз критиков.

    А за своеобразие художественного решения спецпремией поощрили творческую команду спектакля «Саша, не бойся!» А-ТЕАТРа (режиссер — Сергей Азаев).

    Почетную премию «За великое служение театру для детей» наградили главного дирижера театра «Зазеркалье» Павла Бубельникова.

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