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    Музеи

    Русский музей учредил День Летнего сада — его отметят двухдневным марафоном

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    1 комментарий

    Государственный Русский музей основал новый ежегодный праздник — День Летнего сада, и в 2024 году намерен провести его 8–9 июня в виде культурного марафона.

    «День Летнего сада» станет запоминающимся для петербуржцев и всех гостей города, — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. — Это будет совершенно невероятный двухдневный марафон самых разных форматов и тематических блоков. Здесь будет смесь искусства, музейного дела, выставочных проектов, образования, просвещения, работы с детьми. Этот праздник будет разделен на специальные тайм-слоты — классический, семейный, молодежный — для того, чтобы было очень удобно и понятно самым разным аудиториям».

    Посетителей ждут театральные и музыкальные выступления, экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. События будут приурочены ко дню рождения Петра I (9 июня) и 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Вход в Летний сад на время фестиваля будет платным.

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    Накануне в Летнем саду освободили от зимней защиты — деревянных коробов и хлопковой ткани — скульптуры. 1 мая сад начнет принимать посетителей после просушки.

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    Комментарии 1

    Zet24 Апр 2024 в 20:40
    заборы зелёные уродливые когда из сада уберут?
    +2−0
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