Русский музей учредил День Летнего сада — его отметят двухдневным марафоном

Государственный Русский музей основал новый ежегодный праздник — День Летнего сада, и в 2024 году намерен провести его 8–9 июня в виде культурного марафона.



«День Летнего сада» станет запоминающимся для петербуржцев и всех гостей города, — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. — Это будет совершенно невероятный двухдневный марафон самых разных форматов и тематических блоков. Здесь будет смесь искусства, музейного дела, выставочных проектов, образования, просвещения, работы с детьми. Этот праздник будет разделен на специальные тайм-слоты — классический, семейный, молодежный — для того, чтобы было очень удобно и понятно самым разным аудиториям».

