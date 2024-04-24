«Это полностью клевета». Женщина, обругавшая мэра Орска, рассказала, кто она и откуда

Героиня ролика из затопленного Орска, которая под видеозапись обругала мэра Орска Василия Козупицу, 24 апреля рассказала о своем отношении к ситуации порталу «Урал56.Ру». «Это полностью клевета, что я не являюсь женой и живу у какого-то мужчины», — заявила Эльвира Гаврилова. Разговор бойкой пострадавшей от наводнения с мэром Орска распространился в соцсетях 21 апреля. На кадрах женщина, дом которой затопило в результате экстремального паводка, спрашивает мэра, почему нет выплат и за что погиб ее муж на СВО.

«Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты стоял краснел?! <...> Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего!» — кричала Эльвира.

Информагентство РИА «Новости» 23 апреля сообщило, что в правительстве области якобы заявили, что женщина на самом деле прописана в Петербурге. В Орск она приехала полгода назад, а погибший участник СВО не был женат.



Как сообщает «Урал56.Ру», позже оригинальный текст РИА «Новости» был изменен.

«В правительстве Оренбургской области сообщили «Урал56.Ру», что действительно давали такой комментарий РИА «Новости», но там нет слов про то, что боец был неженат, также там не было информации о том, что женщина безработная (оригинал текста имеется в распоряжении редакции)», — сообщает издание.

«Я являюсь женой погибшего мужчины, моего мужа, на СВО. Это раз. Второе — я проживаю у своего отца, в доме, где я родилась. До уезда в Санкт-Петербург я проживала здесь и была прописана здесь. С мужем мы лично переехали и расписались, это документально проверено», — объяснила героиня ролика Эльвира Гаврилова. Она также добавила, что у нее нет вопросов и претензий к Министерству обороны. А к местным властям — есть.

«У меня был вопрос, почему не помогают родителям в такой ситуации, почему мы не можем дозвониться до мэрии, почему нас не слышат в этой ситуации», — сказала Гаврилова, имея в виду наводнение в Орске.

