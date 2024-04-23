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    Отругавшая мэра Орска пострадавшая после паводков оказалась петербурженкой. Ее претензии опровергли

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    8 комментариев

    Власти Оренбургской области опровергли слова женщины, пылко высказавшей претензии в лицо мэру Орска Василию Козупице. Женщина жаловалась, что после паводков жители остались без денег, а мэрия не спешит им помогать.

    Как сообщает РИА Новости во вторник, 23 апреля, в правительстве области заявили, что женщина на самом деле прописана в Петербурге. В Орск она приехала полгода назад, остановилась у знакомых, но так нигде и не зарегистрировалась и официально не трудоустроилась. Кроме того, жалоб на невыплаты от хозяина дома, в котором жила женщина и который пострадал из-за паводка, не поступало, добавили в правительстве.

    Вопросы у властей возникли и к вдовству женщины — на видео она говорила, что ее муж погиб на СВО. Собеседник РИА уточнил, что речь шла о бойце из Новотроицка, и его мать получила региональные выплаты, жалоб от нее не было. А погибший участник спецоперации, по данным властей, и вовсе не был женат. Тем не менее социальные службы города выясняют, что же случилось у женщины.

    Разговор бойкой пострадавшей от паводков с мэром Орска распространился в соцсетях 21 апреля. На кадрах женщина помимо претензий о выплатах вопрошает о том, за что погиб ее муж, и журит мэра за «белую рубашечку».

    Ранее МЧС сообщало, что ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются. «Фонтанка» побывала в Оренбурге и узнала, как жители коттеджного поселка Перовский выстроили земляной вал длиной в полтора километра и три метра высотой и спасли от наводнения 300 домов. Подробности — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 8

    Local23 Апр 2024 в 19:02
    Как шустро правительство области отреагировало.Эх,такую бурную деятельность,проявить бы при подготовке к паводкам!
    +1−0
    AndrewBarsik23 Апр 2024 в 19:01
    "Расследованию" "РИА Новости" не верю. Женщине верю.
    +2−0
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