Отругавшая мэра Орска пострадавшая после паводков оказалась петербурженкой. Ее претензии опровергли

Власти Оренбургской области опровергли слова женщины, пылко высказавшей претензии в лицо мэру Орска Василию Козупице. Женщина жаловалась, что после паводков жители остались без денег, а мэрия не спешит им помогать.



Как сообщает РИА Новости во вторник, 23 апреля, в правительстве области заявили, что женщина на самом деле прописана в Петербурге. В Орск она приехала полгода назад, остановилась у знакомых, но так нигде и не зарегистрировалась и официально не трудоустроилась. Кроме того, жалоб на невыплаты от хозяина дома, в котором жила женщина и который пострадал из-за паводка, не поступало, добавили в правительстве.

