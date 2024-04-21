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    «Муж у меня за что погиб?!» Пострадавшая от наводнения вдова военного «наехала» на главу Орска

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    13 комментариев

    Разговор на повышенных тонах произошел между главой города Орска Василием Козупицей и местной жительницей. Точнее, говорила женщина, мэр смущенно молчал, став пунцового цвета. Видео 21 апреля разошлось по соцсетям и буквально стало вирусным.

    «Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты стоял краснел?!» — восклицает дама и бьет себя в грудь. Люди вокруг поддерживают ее одобрительным «Правильно!»

    Жительница Орска кричит, что ей плохо и роняет крепкое словцо.

    «Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего», — кричит она, показывает на свои шорты и футболку. Женщина добавляет, что средств нет даже на «бэпэшку» (лапшу быстрого приготовления — Прим.ред).

    соцсети

    Раскрасневшаяся от ярости и напряжения голосовых связок вдова возвращается к изначальному вопросу: «Муж за что погиб?! Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае!»

    Прокуратура региона, посмотрев эту видеозапись, начала проверку соблюдения прав вдовы.

    Сын Василия Козупицы действительно живет в Дубае, чем отец скорее гордится. Партия «Единая Россия», в местном отделении которой мэр состоит секретарем, тоже ничего плохого в этом не видят.

    Половодье в Оренбургской области продолжается. Из-за затопления часть жителей лишились света и воды. Специальные комиссии работают, чтобы установить факт проживания граждан в затопленных домах для дальнейшей выплаты компенсаций. По оценке местных властей, Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены более тысячи домов.

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    Орск
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    Комментарии 13

    Соловей-Помётчик21 Апр 2024 в 23:56
    что значит без денег?
    Им в голову не приходит, что если они без денег, то в их жизни что-то не так??
    +0−0
    Slava_Rossii221 Апр 2024 в 23:33
    Тут ни одна сторона жалости не вызывает.
    +4−0
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