«Муж у меня за что погиб?!» Пострадавшая от наводнения вдова военного «наехала» на главу Орска

Разговор на повышенных тонах произошел между главой города Орска Василием Козупицей и местной жительницей. Точнее, говорила женщина, мэр смущенно молчал, став пунцового цвета. Видео 21 апреля разошлось по соцсетям и буквально стало вирусным.



«Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты стоял краснел?!» — восклицает дама и бьет себя в грудь. Люди вокруг поддерживают ее одобрительным «Правильно!»



Жительница Орска кричит, что ей плохо и роняет крепкое словцо.



«Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего», — кричит она, показывает на свои шорты и футболку. Женщина добавляет, что средств нет даже на «бэпэшку» (лапшу быстрого приготовления — Прим.ред).

