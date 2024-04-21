«Муж у меня за что погиб?!» Пострадавшая от наводнения вдова военного «наехала» на главу Орска

Разговор на повышенных тонах произошел между главой города Орска Василием Козупицей и местной жительницей. Точнее, говорила женщина, мэр смущенно молчал, став пунцового цвета. Видео 21 апреля разошлось по соцсетям и буквально стало вирусным.
«Муж у меня за что погиб? За то, чтобы ты стоял краснел?!» — восклицает дама и бьет себя в грудь. Люди вокруг поддерживают ее одобрительным «Правильно!»
Жительница Орска кричит, что ей плохо и роняет крепкое словцо.
«Имейте совесть уже! Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего», — кричит она, показывает на свои шорты и футболку. Женщина добавляет, что средств нет даже на «бэпэшку» (лапшу быстрого приготовления — Прим.ред).
соцсети
Раскрасневшаяся от ярости и напряжения голосовых связок вдова возвращается к изначальному вопросу: «Муж за что погиб?! Ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае!»
Прокуратура региона, посмотрев эту видеозапись, начала проверку соблюдения прав вдовы.
Сын Василия Козупицы действительно живет в Дубае, чем отец скорее гордится. Партия «Единая Россия», в местном отделении которой мэр состоит секретарем, тоже ничего плохого в этом не видят.
Половодье в Оренбургской области продолжается. Из-за затопления часть жителей лишились света и воды. Специальные комиссии работают, чтобы установить факт проживания граждан в затопленных домах для дальнейшей выплаты компенсаций. По оценке местных властей, Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены более тысячи домов.