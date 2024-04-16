У «Единой России» не нашлось вопросов к мэру Орска: «ничего дискредитирующего он не совершил»

Партия «Единая Россия» не рассматривает возможность каких-либо санкций в отношении мэра города Орск Василия Козупицы, который также является секретарем местного партийного отделения. Об этом стало известно 16 апреля из публикации ТАСС.

Со ссылкой на источники внутри партии утверждается, что «к мэру Орска нет вопросов, потому что он ничего дискредитирующего не совершил» и «нет того, что в отношении него [мэра Орска] можно предъявить».

Основанием для таких комментариев стала появившаяся ранее информация о квартире в элитном жилом комплексе в Дубае, которой владеет сын градоначальника Николай. По словам источников ТАСС, этот факт мог бы стать «вопросом для подробного изучения», если бы «сын был несовершеннолетний, и мэр не указал бы квартиру <...> но сын совершеннолетний, он вправе делать все что угодно».