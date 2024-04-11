«Дамба не дамба» и «как что прогрызли»: министр строительства РФ прокомментировал прорыв гидротехнического сооружения в Орске

Министр строительства России Ирек Файзуллин, отправленный президентом страны в зону паводкового ЧС в Оренбургской области, 11 апреля прокомментировал появившуюся ранее версию о причинах прорыва дамбы в Орске, с которого началось затопление населенных пунктов.



По словам главы министерства, говорить о причастности грызунов к повреждению гидротехнического сооружения «вообще смешно», но тем не менее Министерство природных ресурсов будет привлечено к изучению этого вопроса, чтобы выяснить, «как что прогрызли». Предположение, что представители отряда грызунов (мыши или крысы) могли «проточить» насыпь и сделанных ими норок или ходов хватило бы, чтобы вода прорвалась сквозь дамбу, высказал директор компании, участвовавшей в строительстве сооружения, Сергей Комаров.