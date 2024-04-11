«Дамба не дамба» и «как что прогрызли»: министр строительства РФ прокомментировал прорыв гидротехнического сооружения в Орске

Министр строительства России Ирек Файзуллин, отправленный президентом страны в зону паводкового ЧС в Оренбургской области,
По словам главы министерства, говорить о причастности грызунов к повреждению гидротехнического сооружения «вообще смешно», но тем не менее Министерство природных ресурсов будет привлечено к изучению этого вопроса, чтобы выяснить, «как что прогрызли». Предположение, что представители отряда грызунов (мыши или крысы) могли «проточить» насыпь и сделанных ими норок или ходов хватило бы, чтобы вода прорвалась сквозь дамбу, высказал директор компании, участвовавшей в строительстве сооружения, Сергей Комаров.
После предварительных осмотров Файзуллин усомнился в том, что разрушенное гидротехническое сооружение вообще правильно было бы называть «дамбой» и что земляной вал в Орске, в который вода ударила как «разогнавшаяся машина», не мог стоить миллиард рублей. На завершение обследования разрушенной «конструкции» министр отвел месяц и пообещал, что специалистам уже дано поручение спроектировать «настоящую дамбу».
Тем временем пока в самом Орске уровень воды снижается, в Оренбурге вода продолжает прибывать.