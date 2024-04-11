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    «Дамба не дамба» и «как что прогрызли»: министр строительства РФ прокомментировал прорыв гидротехнического сооружения в Орске

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    17 комментариев

    Министр строительства России Ирек Файзуллин, отправленный президентом страны в зону паводкового ЧС в Оренбургской области, 11 апреля прокомментировал появившуюся ранее версию о причинах прорыва дамбы в Орске, с которого началось затопление населенных пунктов.

    По словам главы министерства, говорить о причастности грызунов к повреждению гидротехнического сооружения «вообще смешно», но тем не менее Министерство природных ресурсов будет привлечено к изучению этого вопроса, чтобы выяснить, «как что прогрызли». Предположение, что представители отряда грызунов (мыши или крысы) могли «проточить» насыпь и сделанных ими норок или ходов хватило бы, чтобы вода прорвалась сквозь дамбу, высказал директор компании, участвовавшей в строительстве сооружения, Сергей Комаров.

    После предварительных осмотров Файзуллин усомнился в том, что разрушенное гидротехническое сооружение вообще правильно было бы называть «дамбой» и что земляной вал в Орске, в который вода ударила как «разогнавшаяся машина», не мог стоить миллиард рублей. На завершение обследования разрушенной «конструкции» министр отвел месяц и пообещал, что специалистам уже дано поручение спроектировать «настоящую дамбу».

    Тем временем пока в самом Орске уровень воды снижается, в Оренбурге вода продолжает прибывать.

    Ирек ФайзуллинПаводок в орскеМинстройДамбаЧС
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    Комментарии 17

    Ak.aleks11 Апр 2024 в 12:15
    Уж не намекает министр на тех крыс, что грызут закрома Родины и тащат в норку народное добро?
    +2−0
    MidNightWoodpecker11 Апр 2024 в 12:12
    Ну не получилось, не прокатило. бывает. На новую дамбу уйдет чуть больше. И комитет по контролю за популяцией бобров и бакланов надо бы учредить.
    +1−0
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