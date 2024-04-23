Симфонический оркестр отрекся от «Властелина тьмы» после сорвавшегося концерта в Кремле

Название концерта с отсылкой к темным силам взбаламутило православных активистов в Москве и привлекло внимание комитета Госдумы по культуре. Руководство оркестра опубликовало большой пост с извинениями за «серьезную ошибку» и заверило, что музыканты несут исключительно «Истинный Свет».



Танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra в своих соцсетях 23 апреля принес публичные извинения за название концертной программы «Властелин тьмы». Шоу рок-хитов в симфонической обработке под таким названием музыканты исполняли не первый год, а 31 марта оно должно было состояться в Государственном Кремлёвском дворце, причем тоже не впервые.