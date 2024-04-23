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    Симфонический оркестр отрекся от «Властелина тьмы» после сорвавшегося концерта в Кремле

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    25 комментариев

    Название концерта с отсылкой к темным силам взбаламутило православных активистов в Москве и привлекло внимание комитета Госдумы по культуре. Руководство оркестра опубликовало большой пост с извинениями за «серьезную ошибку» и заверило, что музыканты несут исключительно «Истинный Свет».

    Танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra в своих соцсетях 23 апреля принес публичные извинения за название концертной программы «Властелин тьмы». Шоу рок-хитов в симфонической обработке под таким названием музыканты исполняли не первый год, а 31 марта оно должно было состояться в Государственном Кремлёвском дворце, причем тоже не впервые.

    За несколько дней до концерта афишу заметили православные активисты и возмутились. Шоу обвинили в «сатанинских плясках».

    «Когда шоу появилось в афише ГКД, мне поступило немало обращений от граждан, коллегам по комитету, насколько знаю, тоже», — пишет в своем telegram-канале председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

    По ее словам, комитет «поднимал вопрос, насколько уместен сейчас в центре Москвы некий "Властелин тьмы"».

    Концерт в итоге был отменен. Теперь же оркестр выпустил извинение. Руководство коллектива отметило, что «неудачное название» было придумано в 2019 году — «в другой исторической реальности» — и что его предложили рекламные менеджеры, которые ввели коллектив в заблуждение ради эпатажа и привлечения внимания.

    «Оркестр выступает против пропаганды сатанизма и деятельности деструктивных сект на сцене. Симфонические обработки известных мелодий облагораживают их и придают новое просветленное звучание», — говорится в сообщении. Концерт «Властелин тьмы» оркестр больше не исполняет, заверили в руководстве. Судя по актуальной афише коллектива, в названии осталось только «Симфонические рок-хиты».

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    Комментарии 25

    Zet23 Апр 2024 в 22:12
    "комитет «поднимал вопрос, насколько уместен сейчас в центре Москвы некий "Властелин тьмы" - да, есть такой... совсем не уместен...
    +5−1
    26077642123 Апр 2024 в 22:07
    "Хоть ты и в новой коже, да сердце у тебя всё то же..." - И. А, Крылов.
    +2−1
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