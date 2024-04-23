Прогулки по кладбищам, Black Metal и неразделенная любовь. В Петрозаводске школьника задержали за ножевые ранения двум девочкам

В Петрозаводске двух девушек-подростков попытались зарезать в квартире одной из них. Пострадавшие в больнице, подозреваемый задержан. Им оказался школьник их же возраста. В деле может быть замешана неразделенная любовь.

Следственный комитет Карелии 23 апреля сообщил о возбуждении в отношении несовершеннолетнего юноши уголовного дела о покушении на убийство двух лиц ( ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ). Уточняется, что конфликт произошел накануне вечером в квартире дома по улице Максима Горького. По данным СК, молодой человек во время ссоры нанес несколько ударов ножом двум девушкам.

В пресс-службе УМВД России по Петрозаводску добавили, что подозреваемого задержали сотрудники ППС. Ножевые ранения получили подруги 15 и 17 лет. Обе потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Детскую республиканскую больницу.

Пострадавшая 15-летняя девочка несколько дней назад рассталась с подозреваемым, которому также 15 лет, добавляет Baza. Школьники встречались несколько месяцев. Близкие парня говорят, что он очень тяжело переживал расставание.



Утверждается, что подросток часто гуляет по кладбищам и является поклонником музыки в жанре black metal.

