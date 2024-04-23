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    Прогулки по кладбищам, Black Metal и неразделенная любовь. В Петрозаводске школьника задержали за ножевые ранения двум девочкам

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    1 комментарий

    В Петрозаводске двух девушек-подростков попытались зарезать в квартире одной из них. Пострадавшие в больнице, подозреваемый задержан. Им оказался школьник их же возраста. В деле может быть замешана неразделенная любовь.

    Фото: Следственный комитет Карелии
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    Следственный комитет Карелии 23 апреля сообщил о возбуждении в отношении несовершеннолетнего юноши уголовного дела о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уточняется, что конфликт произошел накануне вечером в квартире дома по улице Максима Горького. По данным СК, молодой человек во время ссоры нанес несколько ударов ножом двум девушкам.

    В пресс-службе УМВД России по Петрозаводску добавили, что подозреваемого задержали сотрудники ППС. Ножевые ранения получили подруги 15 и 17 лет. Обе потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Детскую республиканскую больницу.

    Пострадавшая 15-летняя девочка несколько дней назад рассталась с подозреваемым, которому также 15 лет, добавляет Baza. Школьники встречались несколько месяцев. Близкие парня говорят, что он очень тяжело переживал расставание.

    Утверждается, что подросток часто гуляет по кладбищам и является поклонником музыки в жанре black metal.

    Фото: Следственный комитет Карелии

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    Комментарии 1

    28024795723 Апр 2024 в 13:04
    Довели малолетку бабы...
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