Слив не засчитан. «Водоканал» предъявил миллионные претензии петербургским заводам

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру»/ Архив Поделиться Поделиться





Промышленные предприятия Петербурга столкнулись с резким повышением платы за сбросы в канализационные колодцы вредных веществ. Для заводов это оказалось сюрпризом, ведь технология производства никак не менялась, утверждают они. «Водоканал» не склонен идти на уступки и предлагает лучше следить за арендаторами. Власти города призывают бизнес вложиться в модернизацию своих очистных сооружений, чтобы меньше платить за негативное воздействие.



О проблеме возросших платежей за негативное воздействие на окружающую среду рассказала заместитель председателя совета директоров Акционерного общества по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» (АО «КП») Светлана Козлова на собрании «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 11 апреля.



«Проблема вызывает у трудового коллектива негативные эмоции, почему мы живем в жестких требованиях ГОСТов и ОСТов, вкладываем колоссальные деньги в очистку канализации, в том числе у нас замкнутый цикл системы водоснабжения, и, тем не менее, у нас происходят такие проблемы», — отметила она. Само предприятие не согласилось с начисленной платой за негативное воздействие и теперь решает разногласия с «Водоканалом» в суде. Но ситуация может остановить производство, что чревато, в том числе, срывом гособоронзаказа.



«Если мы не оплачиваем платежи за негативное воздействие, по которым мы судимся, они [«Водоканал»] имеют право нас отключить от водоснабжения и канализации», — сообщила Светлана Козлова, призвав решить проблему, пока она «не превратилась в снежный ком».

Пример «Завода имени Комсомольской правды» не единичный. В арбитраже «Фонтанка» насчитала примерно два десятка споров «Водоканала» с промышленными предприятиями по плате за негативное воздействие в 2023 году. Указанные в исках суммы достигают 30 млн рублей. Но представители крупных заводов утверждают, что до суда дошли далеко не все случаи. И те размеры платы, которые сейчас фигурируют в исках, выглядят еще безобидно по сравнению с претензиями, отбиться от которых промышленники пытаются с помощью городских властей.



Плата за негативное воздействие на окружающую среду — денежная компенсация, которая взимается с компаний за загрязнение природы. По договору водоотведения, который «Водоканал» заключает с городскими предприятиями, те обязаны не допускать сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения. Для контроля ГУП проводит забор и анализ проб сточных вод. Если окажется что объем вредных веществ превышает то значение, которое компания указала в декларации и за которое платит авансовым методом, то плата начинает взиматься исходя из тех значений, которые показал анализ. Если абонент дважды допустил превышение нормы в два раза, то коэффициент воздействия, исходя из которого рассчитывается плата, увеличивается в два раза. Если предприятие не разработает план устранения или не придерживается его к плате за негативное воздействие дополнительно применяется коэффициент 2, говорится на сайте «Водоканала».



Разбираться в этой математике промышленным предприятиям приходится примерно с декабря прошлого года, когда им начали приходить гигантские счета, рассказала «Фонтанке» Марина Зверева, заместитель генерального директора АО «ЛОМО».

«С декабря многие промышленные предприятия получили плату кто 150, кто 200 млн рублей», — отметила она. По словам топ-менеджера, само АО «ЛОМО» получило счет на 120 млн рублей. При этом ранее предприятие платило за негативное воздействие не больше 1 млн рублей в год, уверяет она. «Не понимаем, что произошло, все занимаются тем же производством, хотя объем работы увеличился, мы никакие дополнительные вещества не используем, чтобы их ловили в канализации», — комментирует она.



По информации «Фонтанки», порядка 280 млн рублей «Водоканал» насчитал АО «ЛМЗ имени Карла Либкнехта», однако его директор Эдуард Потемкин отказался от комментария.

Марина Зверева также отмечает, что почти все крупные предприятия Петербурга за после 10–15 лет существенно уменьшили потребление воды, используя потребленную воду для охлаждения оборудования. Она допускает, что это могло стать причиной увеличения концентрации вредных веществ в канализационных колодцах. «Чем меньше воды, тем больше концентрация. Сейчас нет такого, чтобы пролить водой [колодец]», — говорит заместитель генерального директор АО «ЛОМО». При этом для самых серьезных видов стоков у всех заводов построены очистные сооружения, подчеркивает она.



Не следишь за стоками — плати

По информации «Фонтанки» проблема резко возросших платежей за негативное воздействие уже обсуждалась на совещаниях у уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерия Калугина, заседаниях Союза промышленников и предпринимателей, а также у курирующего промышленность вице-губернатора Кирилла Полякова.



В аппарате бизнес-омбудсмена «Фонтанке» подтвердили, что получают обращения руководителей промышленных предприятий по вопросам начисления ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» платы за негативное воздействие на работу канализации. По словам Валерия Калугина, многие предприятия, у которых были найдены нарушения, были построены еще прошлом веке и не смогли усовершенствовать свои очистные сооружения до современных требований, при том, что технология производства стала более экологичной.



Всего «Водоканал» в 2023 году проверил сточные воды у 2035 абонентов. Почти у половины (936) предприятий зафиксированы превышения максимальных допустимых значений общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ, рассказали в пресс-службе ГУП. Сколько из них относятся к сфере промышленности, в «Водоканале» не сообщили, но подчеркнули, что сложности возникли не только у «исторических» заводов.

Если предприятие вовремя не промывает и не прочищает свою канализацию, там копятся загрязняющие вещества, которые затем попадают в централизованную систему водоотведения и повышают нагрузку на очистные сооружения.

В результате, многие предприятия задумались о неудовлетворительном состоянии своих канализационных сетей и износе локальных очистных сооружений объектов, только когда получили повышенную плату за водоотведение, отмечают в ГУП. Сейчас специалисты «Водоканала» проводят с абонентами разъяснительную работу и помогают найти потенциальные источники сверхнормативного загрязнения и дают рекомендации по устранению нарушений.



За себя и за арендатора

Если предприятия не платят за негативное воздействие и не устраняют нарушения добровольно, «Водоканал» идет в суд. Если проанализировать дела последних двух лет, пока практика складывается не в пользу бизнеса. Так, ГУП уже выиграл спор с АО «НИИ Масштаб» на 19,5 млн рублей, с АО «Автоарматура» — 27,8 млн рублей, с ООО «Ленгормет» — на 7,2 млн, с ЗАО «Труд» — на 3 млн рублей. Все предприятия пытаются обжаловать решение в апелляции. К примеру, ЗАО «Труд» указывает на то, что «Водоканал» не доказал тот факт, что превышение нормы загрязняющих веществ в канализации произошел именно из-за его стоков. Ко многим компаниям из этого списка «Водоканал» подал новые иски. ООО «Красный химик» заключило с «Водоканалом» мировое соглашение, согласившись выплатить 19,9 млн рублей.



Обжаловать решение, вынесенное в пользу «Водоканала», планирует и АО «КП», говорит Светлана Козлова. Однако мотивировочная часть пока не появилась, хотя сам вердикт был вынесен еще 19 марта.



Как пояснила Светлана Козлова, предприятие настаивает, что «Водоканал» взял пробы с нарушением нормативной процедуры, сделав забор воды из маловодных колодцев, которые предприятие использует редко и не в производственных целях. «Забор был взять не водопроводной воды, а воды которая попала в канализацию, стекая с дорожного покрытия», — комментирует она. По мнению Светланы Козловой, предприятие не должно отвечать за стоки, которые попали в канализацию, к примеру, в результате дорожных работ. Но возражения предприятия не были приняты «Водоканалом», и ГУП выставил ему два штрафа по 5 млн рублей. На данный момент предприятию удалось заручиться обещанием Смольного, что пока идут суды, по крайней мере, от водоснабжения и канализации «Водоканал» его не отключит.

В «Водоканале» подчеркивают что в соответствии с федеральным законодательством и заключенным договором, предприятия несут ответственность за состояние коллекторов на их территории, даже если они не используют их сами, но канализационные сети находятся в их хозяйственном ведении.



Борьба за чистоту сточных вод уже приводит к изгнанию арендаторов с крупных заводов. Так, «ЛОМО» сейчас расстается с теми, кто кажется не вполне законопослушным в этом вопросе, рассказала Марина Зверева. Сейчас в один люк сливают стоки до 40 предприятий, рассказала она и проконтролировать всех у собственника нет возможности.

Среди крупных исков «Водоканала», по которым решение пока не вынесено, — претензия к заводу «Компрессор» на 29,5 млн рублей, две претензии к АО «Завод Электропульт» на общую сумму 30 млн рублей, к АО «Концерн Гранит-Электрон» на 42,4 млн рублей, к «НПО Феникс» — на 29,2 млн рублей.

Поиск решения

По словам представителей промышленных предприятий, в ходе совещаний «Водоканал» не согласился ни на мораторий на взимание платы за негативное воздействие, ни на пересмотр размера платы — максимум предоставить заводам рассрочку. При этом увеличенный платеж — не разовый штраф, такую сумму придется платить до тех пор, пока ГУП не возьмет новую пробу и не убедится, что выбросы вернулись к норме.



По мнению бизнес-омбудсмена Валерия Калугина, проблема может разрешиться, если сами предприятия инвестируют в модернизацию очистных сооружений при «методологической помощи Водоканала». По его словам, сейчас обсуждаются специальные городские программы субсидирования.

По словам представителей предприятий, на совещаниях они, действительно, получили предложения вложиться в модернизацию. Но такой вариант не для всех приемлем. «Стоимость одних локальных очистных сооружений начинается от 10–15 млн рублей. Никто такие инвестиции не может себе позволить», — говорит Марина Зверева. Кроме того, для этого придется перекладывать всю внутреннюю канализацию и остановить завод. «У нас нет возможности остановиться, поэтому ситуация безвыходная», — комментирует она. «Предприятие открылось 150 лет назад, содержать канализацию сложно технологически и финансово», — соглашается Светлана Козлова.



В качестве альтернативы заводам, выполняющим гособоронзаказ, предложили включить плату за негативное воздействие в состав затрат на изготовление продукции, а значит переложить на заказчика. Союз промышленников и предпринимателей даже делал на это счет запрос федеральным властям. Но и этот сценарий бизнес считает мало реалистичным.



Некоторые предприятия нашли способ снизить размер будущих платежей, отправляя анализ проб другой лаборатории одновременно с той, с которой работает «Водоканал». «Водоканал», имея два разных результата, имеет право усреднить [итоговое значение]», — говорит собеседник «Фонтанки» на одном из заводов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

