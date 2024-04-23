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    Около 150 VPN-сервисов блокирует Роскомнадзор

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    8 комментариев

    Роскомнадзор занимается блокировкой около 150 VPN-сервисов. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

    Зайцев коснулся популярной темы VPN-сервисов на Форуме безопасного Интернета.

    «Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — цитирует информагентство Евгения Зайцева.

    1 марта в силу вступил запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к такой информации.

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    Комментарии 8

    Хиха Хахинен23 Апр 2024 в 12:10
    Говорят, есть такая смешная книжица "Конституция". Там, якобы, написано, что цензура запрещена.
    А ещё на эту книжицу гарант что-то там уже много раз клал.
    Такие дела..
    +9−1
    Ser_N077123 Апр 2024 в 11:54
    Самое смешное, что во время поездок даже ближнему зарубежью, что бы подключиться к части сайтов, надо использовать впн со страной входа Россия...
    +0−0
    28089653023 Апр 2024 в 11:52
    Дармоеды.
    +12−2
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