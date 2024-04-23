Около 150 VPN-сервисов блокирует Роскомнадзор

Роскомнадзор занимается блокировкой около 150 VPN-сервисов. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.



Зайцев коснулся популярной темы VPN-сервисов на Форуме безопасного Интернета.

«Также у всех на слуху история, связанная с VPN. Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — цитирует информагентство Евгения Зайцева.

1 марта в силу вступил запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к такой информации.