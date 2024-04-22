Путин сказал, что с удовольствием поехал бы на БАМ. Если б был студентом

Президент России Владимир Путин заявил, что поехал бы на модернизацию БАМа, если бы сейчас был студентом. Так он ответил на вопрос девушки, заданный в ходе его встречи с ветеранами-строителями и работниками магистрали 22 апреля.
«Мне бы очень хотелось быть студентом, и, если бы был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — заявил Путин с улыбкой.
В ходе встречи президент также отметил, что разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу. Эта магистраль сейчас определяет глобальную логистику. Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства в проект по созданию Север — Юг.
Модернизация Байкало-Амурской магистрали, Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеет огромное значение для политического и экономического суверенитета государства.