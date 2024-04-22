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    Путин сказал, что с удовольствием поехал бы на БАМ. Если б был студентом

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    31 комментарий

    Президент России Владимир Путин заявил, что поехал бы на модернизацию БАМа, если бы сейчас был студентом. Так он ответил на вопрос девушки, заданный в ходе его встречи с ветеранами-строителями и работниками магистрали 22 апреля.

    «Мне бы очень хотелось быть студентом, и, если бы был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — заявил Путин с улыбкой.

    RIA_Kremlinpool

    В ходе встречи президент также отметил, что разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу. Эта магистраль сейчас определяет глобальную логистику. Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства в проект по созданию Север — Юг.

    Модернизация Байкало-Амурской магистрали, Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеет огромное значение для политического и экономического суверенитета государства.

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    БАМВладимир Путин
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    Комментарии 31

    AlBerkut23 Апр 2024 в 01:13
    А если б я был султан....
    Чего-то как-то измельчали мечты.... Студентом он стать захотел🤔
    +0−0
    Maxi 55523 Апр 2024 в 00:55
    Как то давно в молодости на практике на заводе работал с наставником. Он как раз был в том поезде, который первый ехал после торжественной сдачи , так как был каким-то там хорошим шпалоукладчиком. Ехали, говорит, плакали всем вагоном. Я говорю, а чего плакали-то? Он говорит , ты попробуй выпей ящик водки, как тут не заплачешь?
    +2−0
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