Глава ГУР Буданов* высказался о смерти летчика Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину

Перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет на Украину, сгубила жажда славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет в понедельник, 22 апреля, ТАСС.

«Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем, <...> начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее», — сказал он.

