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    Глава ГУР Буданов* высказался о смерти летчика Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину

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    Перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет на Украину, сгубила жажда славы. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов), пишет в понедельник, 22 апреля, ТАСС.

    «Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем, <...> начинают приглашать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как замечательно они живут в Испании и так далее», — сказал он.

    Представитель Украины добавил, что его ведомство сделало выводы из-за смерти Кузьминова. Буданов отметил, что ему бы пришлось употребить «непечатные выражения», чтобы объяснить, какие именно выводы. Он добавил, что ГУР следовало «присматривать» за перебежчиком.

    Российский летчик Максим Кузьминов в августе 2023 года перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. На телеканале «Россия 1» в октябре прошлого года вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что с Кузьминовым в вертолете были штурман и бортовой техник, которые были убиты.

    В феврале нынешнего года стало известно, что Кузьминов был убит в испанском муниципалитете Вильяхойоса (подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки»). Гражданская гвардия Испании засекретила дело об убийстве. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не видит повода для сожаления по поводу судьбы Максима Кузьминова.

    * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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