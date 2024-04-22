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    20 тысяч за молоток. В Пулково мужчина не захотел расставаться с инструментом, изъятым во время досмотра

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    1 комментарий

    В Пулково мужчина достал из мусорного бака и спрятал к себе в рюкзак молоток, который его заставили выбросить во время досмотра. Об этом 22 апреля в своем telegram-канале сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

    9 февраля текущего года Равшан Турдиев приехал в Пулково с потенциально опасным предметом — молотком кровельщика. Сотрудники аэропорта изъяли его во время досмотра и выбросили в специальный бак. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, однако, не в этот раз. Пройдя досмотр, Турдиев быстро вынул из мусорной корзины свой «драгоценный» инструмент, спрятал его в рюкзак и поспешил удалиться из зоны досмотра в зал ожидания.

    «Фигурант, к сожалению, в процесс не явился, поэтому мы не смогли узнать, что же такого в этом молотке сподвигло Турдиева на столь активные, противоречащие закону, действия», — уточняет Дарья Лебедева.

    Теперь Равшан Турдиев заплатит за молоток штраф — 20 тысяч рублей.

    Ранее эколог Андрей Крапивин опаздывал на самолет и перелез через металлические ограждения в Пулково, не предъявив при этом посадочный талон. За это ему также назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii222 Апр 2024 в 14:33
    А что в молотке-то опасного? По голове можно и хрустальной вазой или каменной статуэткой ударить не хуже, чем молотком. И почему человека лишают собственности, выкидывая его вещи в помойку?
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