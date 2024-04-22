20 тысяч за молоток. В Пулково мужчина не захотел расставаться с инструментом, изъятым во время досмотра

В Пулково мужчина достал из мусорного бака и спрятал к себе в рюкзак молоток, который его заставили выбросить во время досмотра. Об этом 22 апреля в своем telegram-канале сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.



9 февраля текущего года Равшан Турдиев приехал в Пулково с потенциально опасным предметом — молотком кровельщика. Сотрудники аэропорта изъяли его во время досмотра и выбросили в специальный бак. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, однако, не в этот раз. Пройдя досмотр, Турдиев быстро вынул из мусорной корзины свой «драгоценный» инструмент, спрятал его в рюкзак и поспешил удалиться из зоны досмотра в зал ожидания.