Бывшего вагнеровца, подозреваемого в расчленении петербурженки, заключили под стражу

Тосненский городской суд избрал меру пресечения 42-летнему Алексею Серову, которого подозревают в убийстве и расчленении петербурженки. Он упаковал останки в чемодан.
По данным 47news, 22 апреля суд отправил подозреваемого в СИЗО до 21 июля. Серов признал вину. «Фонтанка» писала, что мужчину задержали в ночь на 21 апреля в поселке Никольское. Оперативники нашли чемодан с кусками тела. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина сдавил руками шею женщины, от чего та скончалась. Затем он расчленил тело, чтобы избавиться от останков.
По информации «Фонтанки», Серов приехал на заработки в Ленобласть после возвращения с СВО летом прошлого года. Туда он ушел добровольцем по призыву ЧВК «Вагнер» в конце 2022 года. В зону боевых действий мужчина попал из колонии в Удмуртии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство. Подробности читайте в материале издания 47news.