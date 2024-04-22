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    Бывшего вагнеровца, подозреваемого в расчленении петербурженки, заключили под стражу

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    8 комментариев

    Тосненский городской суд избрал меру пресечения 42-летнему Алексею Серову, которого подозревают в убийстве и расчленении петербурженки. Он упаковал останки в чемодан.

    По данным 47news, 22 апреля суд отправил подозреваемого в СИЗО до 21 июля. Серов признал вину. «Фонтанка» писала, что мужчину задержали в ночь на 21 апреля в поселке Никольское. Оперативники нашли чемодан с кусками тела. По версии следствия, в ходе ссоры мужчина сдавил руками шею женщины, от чего та скончалась. Затем он расчленил тело, чтобы избавиться от останков.

    По информации «Фонтанки», Серов приехал на заработки в Ленобласть после возвращения с СВО летом прошлого года. Туда он ушел добровольцем по призыву ЧВК «Вагнер» в конце 2022 года. В зону боевых действий мужчина попал из колонии в Удмуртии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство. Подробности читайте в материале издания 47news.

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    Комментарии 8

    gatsby5522 Апр 2024 в 14:35
    Фуххх...Ну, слава Богу! Скоро опять в санаторий - на СВО,
    +0−0
    Заливщик голосовых планок22 Апр 2024 в 14:29
    Дискредитация какая-то!!
    +1−1
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