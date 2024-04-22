В Кремле рассказали, как новый пакет помощи США повлияет на ситуацию на Украине

Выделяемая Вашингтоном помощь Киеву не изменит ситуацию на линии фронта, об этом 22 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). В Кремле отмечают, что российские военные улучшают свои позиции на специальной военной операции и выделенные США деньги и вооружения не приведут к изменению этой динамики.

Также Песков допустил, что большая часть денег так или иначе останется в самой Америке — США станет богаче и будет зарабатывать дивиденды, оказывая помощь Украине.