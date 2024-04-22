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    В Кремле рассказали, как новый пакет помощи США повлияет на ситуацию на Украине

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    4 комментария

    Выделяемая Вашингтоном помощь Киеву не изменит ситуацию на линии фронта, об этом 22 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). В Кремле отмечают, что российские военные улучшают свои позиции на специальной военной операции и выделенные США деньги и вооружения не приведут к изменению этой динамики.

    Также Песков допустил, что большая часть денег так или иначе останется в самой Америке — США станет богаче и будет зарабатывать дивиденды, оказывая помощь Украине.

    На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о выделении 61 млрд долларов на помощь Украине, в том числе военную. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против. Далее документ рассмотрит Сенат.

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    Комментарии 4

    28021684422 Апр 2024 в 13:12
    как бы не пытались изменить ситуацию - конец будет один - безоговорочная капитуляция
    +1−0
    28089653022 Апр 2024 в 13:10
    Уже много десятилетий рассказы (байки) из Кремля не имеют ничего общего с реальностью. Там до самого конца будут делать вид что ничего не происходит.
    +3−0
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