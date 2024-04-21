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    В Литве начинается «Храбрый грифон». В масштабных учениях НАТО участвуют США

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    14 комментариев

    Литва и Польша начинают учения Brave Griffin («Храбрый грифон») 24/II, в которых примут участие 1500 военнослужащих, сообщает 21 апреля пресс-служба литовских вооруженных сил. Основная задача — проверка планов региональной обороны НАТО.

    В полевых учениях с участием авиации примут участие США и Португалия. Наступает «исключительный по масштабу и интенсивности период военных учений в истории независимой Литвы», как сказано на сайте литовских ВС. В целом задействуют более 20 000 военнослужащих Литвы и стран-союзников и тысячи единиц военной техники.

    С 22 апреля тренировки в Литве будут носить массовый характер. Планируется призвать 10 тысяч действующих резервистов, 2500 человек будут мобилизованы на обучение, еще 2000 должны будут явиться для проверки личных данных. В учениях также примут участие более 4000 литовских военнослужащих действительной военной службы.

    Напомним, в ноябре 2023 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завил об угрозе, которую якобы несет Россия странам Балтии и НАТО. Позже президент Литвы Гитанас Науседа осудил заявление Ландсбергиса. Он предложил ему «просто сесть и успокоиться», отметив, что подобные «высказывания из кустов» не придают ничего положительного имиджу страны.

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    ЛитваНАТО
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    Комментарии 14

    RR_197821 Апр 2024 в 23:22
    Вся ботва подписалась. Что вы воздух сотрясаете? Записывайтесь в добровольцы и отодвигайте НАТО от границ Лахты.
    +3−1
    chip121 Апр 2024 в 23:02
    Разве в Литве грифоны водятся? Нужно было патриотично назвать, "быстрые шпроты" )
    +1−4
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