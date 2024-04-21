В Литве начинается «Храбрый грифон». В масштабных учениях НАТО участвуют США

Литва и Польша начинают учения Brave Griffin («Храбрый грифон») 24/II, в которых примут участие 1500 военнослужащих, сообщает 21 апреля пресс-служба литовских вооруженных сил. Основная задача — проверка планов региональной обороны НАТО.
В полевых учениях с участием авиации примут участие США и Португалия. Наступает «исключительный по масштабу и интенсивности период военных учений в истории независимой Литвы», как сказано на сайте литовских ВС. В целом задействуют более
С 22 апреля тренировки в Литве будут носить массовый характер. Планируется призвать 10 тысяч действующих резервистов, 2500 человек будут мобилизованы на обучение, еще 2000 должны будут явиться для проверки личных данных. В учениях также примут участие более 4000 литовских военнослужащих действительной военной службы.
Напомним, в ноябре 2023 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завил об угрозе, которую якобы несет Россия странам Балтии и НАТО. Позже президент Литвы Гитанас Науседа осудил заявление Ландсбергиса. Он предложил ему «просто сесть и успокоиться», отметив, что подобные «высказывания из кустов» не придают ничего положительного имиджу страны.