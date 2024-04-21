За время пути Катюша могла подрасти. Главную панду страны измерили от носа до хвоста

«Метр счастья», — так оценила результаты осмотра самой популярной панды в России директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Знаменитую Катюшу измерили и взвесили. Результатами специалисты довольны.
«Катюша уже достаточно боевая дама — измерять не дает, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным: масса —
Напомним, маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай в истории России.
Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.