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    За время пути Катюша могла подрасти. Главную панду страны измерили от носа до хвоста

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    «Метр счастья», — так оценила результаты осмотра самой популярной панды в России директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Знаменитую Катюшу измерили и взвесили. Результатами специалисты довольны.

    «Катюша уже достаточно боевая дама — измерять не дает, постоянно вертится и прыгает. Сегодняшний день можно считать удачным: масса — 22 кг, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83», — написала Акулова в своем тг-канале.

    Фото: Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»
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    Напомним, маленькая панда родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Это первый случай в истории России.

    Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

    Фото: Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

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