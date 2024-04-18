На воротах — Петербург. Турнир по футболу на Кубок Бурчалкина стал еще международнее

Организаторы поменяли формулу состязания, и в этом году Россию в нем будут представлять только петербургские команды: «Алмаз-Антей» и «Зенит». При этом увеличивается число зарубежных участников и количество матчей, которые сыграют юные спортсмены.
Жеребьевку соревнований провели 18 апреля. Участниками торжественной церемонии стали заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода и президент футбольного клуба «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин, главный судья турнира Иван Абросимов, а также юные воспитанники футбольного клуба «Алмаз-Антей».
Если в прошлом году формировалась турнирная таблица первого игрового дня, то сейчас команды разбили на две группы. Причем «Алмаз-Антей» и «Зенит» организаторы заранее определили в разные, а остальных участников разделяли традиционным слепым методом.
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«Надо понимать, что матчи будут идти с утра до вечера. Для ребят это, с одной стороны, определенное напряжение, а с другой — возможность полного вовлечения в футбол, — отметил Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода, президент футбольного клуба «Алмаз-Антей». — Я думаю, что это придаст стимул игрокам, покажет, на что они способны, продемонстрирует их физическую подготовку и умение восстанавливаться. Посмотрим, как пройдет турнир в этом году. Заранее ничего нельзя предугадать: всё-таки детско-юношеский футбол — это особая история».
Михаил Подвязников поблагодарил российскую и петербургскую федерации футбола, а также клуб «Зенит» за помощь в привлечении иностранных участников. Сегодня это непростая задача, решение которой требует совместных усилий. «В условиях мировой спортивной изоляции достаточно сложно развиваться, а уж тем более конкурировать. Иметь объективную оценку развития футбола — практически невозможно. Нужно поблагодарить «Алмаз-Антей» за то, что мы можем быть в мировой спортивной повестке», — сказал Алексей Игонин.
«Зенит» сотрудничает с рядом академий тех клубов, которые будут участвовать в турнире. К
«Надеюсь, наши ребята проявят характер и покажут, что мы в состоянии составить конкуренцию сильным соперникам — тем более что в целом клуб успешно выступает в Федеральной юношеской футбольной лиге. Думаю, что для них турнир на Кубок Бурчалкина будет хорошей школой. Хотелось бы, конечно, встретиться с «Зенитом» и обыграть его, — сказал Михаил Подвязников. — Но главное, что бы я хотел сказать воспитанникам «Алмаз-Антея»: получите от игры удовольствие. Я уверен, что праздник футбола удастся и принесет радость и зрителям и, в первую очередь, детям, которые выйдут на поле».
Фотографии: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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