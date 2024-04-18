На воротах — Петербург. Турнир по футболу на Кубок Бурчалкина стал еще международнее

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Организаторы поменяли формулу состязания, и в этом году Россию в нем будут представлять только петербургские команды: «Алмаз-Антей» и «Зенит». При этом увеличивается число зарубежных участников и количество матчей, которые сыграют юные спортсмены.

VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина будет проходить с 17 по 19 мая 2024 года. На поле стадиона «Алмаз-Антей» выйдут спортсмены в возрасте до 13 лет . Среди команд — три новичка: турецкая «Фенербахче С.К.», белорусская «Динамо-Минск» и «Кайрат» из Казахстана. Также вернутся в Петербург уже знакомые соперники: «Палмейрас» (Бразилия), «Сепахан» (Иран) и «Црвена Звезда» (Сербия). Всего получается шесть коллективов из других стран.

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Жеребьевку соревнований провели 18 апреля. Участниками торжественной церемонии стали заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода и президент футбольного клуба «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин, главный судья турнира Иван Абросимов, а также юные воспитанники футбольного клуба «Алмаз-Антей».

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Если в прошлом году формировалась турнирная таблица первого игрового дня, то сейчас команды разбили на две группы. Причем «Алмаз-Антей» и «Зенит» организаторы заранее определили в разные, а остальных участников разделяли традиционным слепым методом.

В итоге в группу А попали «Алмаз-Антей», «Фенербахче С.К.», «Кайрат» и «Палмейрас», а в Б — «Зенит», «Динамо-Минск», «Црвена Звезда» и «Сепахан». Сначала в течение двух дней команды будут соревноваться внутри групп, а 19 апреля пройдет плей-офф: перекрестные матчи выявят победителя и призеров. В сумме каждый коллектив сможет провести по пять игр, для чего длину тайма сократят с 30 до 25 минут. Максимальное количество возможных замен — три за игру.

Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода, президент футбольного клуба «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





«Надо понимать, что матчи будут идти с утра до вечера. Для ребят это, с одной стороны, определенное напряжение, а с другой — возможность полного вовлечения в футбол, — отметил Михаил Подвязников, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода, президент футбольного клуба «Алмаз-Антей». — Я думаю, что это придаст стимул игрокам, покажет, на что они способны, продемонстрирует их физическую подготовку и умение восстанавливаться. Посмотрим, как пройдет турнир в этом году. Заранее ничего нельзя предугадать: всё-таки детско-юношеский футбол — это особая история».

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин Поделиться Поделиться





Михаил Подвязников поблагодарил российскую и петербургскую федерации футбола, а также клуб «Зенит» за помощь в привлечении иностранных участников. Сегодня это непростая задача, решение которой требует совместных усилий. «В условиях мировой спортивной изоляции достаточно сложно развиваться, а уж тем более конкурировать. Иметь объективную оценку развития футбола — практически невозможно. Нужно поблагодарить «Алмаз-Антей» за то, что мы можем быть в мировой спортивной повестке», — сказал Алексей Игонин.

Александр Медведев, председатель правления футбольного клуба «Зенит». Поделиться Поделиться





«Зенит» сотрудничает с рядом академий тех клубов, которые будут участвовать в турнире. К 13 годам их воспитанники уже успевают пять лет провести в клубной системе и за этой время овладевают многими тактическими и техническими навыками, учатся по-настоящему играть. Учитывая, что в этом возрасте помимо мастерства есть еще и страсть, и самоотдача, не знающая границ, такой футбол будет очень интересно смотреть», — подчеркнул Александр Медведев, председатель правления футбольного клуба «Зенит».

«Надеюсь, наши ребята проявят характер и покажут, что мы в состоянии составить конкуренцию сильным соперникам — тем более что в целом клуб успешно выступает в Федеральной юношеской футбольной лиге. Думаю, что для них турнир на Кубок Бурчалкина будет хорошей школой. Хотелось бы, конечно, встретиться с «Зенитом» и обыграть его, — сказал Михаил Подвязников. — Но главное, что бы я хотел сказать воспитанникам «Алмаз-Антея»: получите от игры удовольствие. Я уверен, что праздник футбола удастся и принесет радость и зрителям и, в первую очередь, детям, которые выйдут на поле».

Фотографии: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» , ИНН 7731084175