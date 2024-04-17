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    Больше двух тысяч россиян не смогли вовремя улететь из Дубая

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    Примерно 2,5 тысячи российских туристов остаются в Объединенных арабских эмиратах из-за погоды. Им предложено размещение и обслуживание.

    О том, что вынуждено продлить отпуск пришлось 2,5 тысячам туристов из России 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. Всем ожидающим выездные рейсы предложено временное размещение и питание.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Дубая перестал принимать рейсы. Выпускают самолеты в зависимости от погодных условий.

    Сильнейшие ливни практически затопили крупнейший город ОАЭ. Фото и видео с улиц Дубая по ссылке.

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