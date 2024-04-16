Le Figaro: Россию пригласят на празднование 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии

Россию пригласят на празднование 80-летия со дня высадки союзников в Нормандии. Об этом 16 апреля сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на организаторов будущего мероприятия.



«Что бы ни случилось, пригласительный билет будет направлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции», — сказали организаторы и добавили, что Россию приглашают представить самоотверженность и жертвы советских народов.

О том, что российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца, сообщает и радиостанция Europe1, отмечая, что без присутствия России трудно обойтись «даже с учетом геополитической ситуации». По данным радиостанции, о решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон.

