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    Многовековое историческое здание горит в Копенгагене

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    В Копенгагене загорелось историческое здание биржи «Бёрсен». Ему почти 400 лет.

    Огонь вспыхнул утром 16 апреля. Как сообщает издание DR, из-за пожара уже обрушился знаменитый шпиль биржи. По задумке проектировщиков, он должен был защищать здание от вражеских атак и возгораний.

    Сейчас территорию вокруг оцепили. Полиция заблокировала движение, водителей просят искать альтернативные маршруты. Людей из здания эвакуировали. На месте работают пожарные.

    Министр культуры Дании Джейкоб Энгель прокомментировал исторический пожар. «400 лет датского культурного наследия в огне», — написал он в соцсетях.

    Фондовая биржа — одно из старейших зданий, расположенное в самом центре Копенгагена. Его строительство завершили в 1625 году. В последнее время биржа находилась на реставрации, поэтому там были установлены строительные леса. Реставрация должна была исправить ошибки прошлой реконструкции и вернуть фасаду первоначальный вид.

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