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    «На 100 евро забрали и бросили в бак». Как летевшим в Египет петербуржцам турки подарили «сухой закон»

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    15 апреля самолет, вылетевший рейсом 2S 204 в 6:00 из Пулково в Шарм-Эль-Шейх, выполнил «странную» посадку в турецкой Анталье. Все ожидаемо, но был нюанс. О приключениях «Фонтанке» рассказал пассажир Дмитрий, летевший этим рейсом.

    По словам мужчины, во время полета пассажирам объявили, что в Анталье самолет сядет для дозаправки (эта деталь была указана в билетах), однако, обычно людей никогда не высаживали. Дмитрий уточнил, что уже летал таким образом, и все оставались на борту, во время того, как самолет заправлялся. В этот раз все было иначе.

    «Всем сказали, что из самолета не выходим. Дозаправка и летим дальше. Когда приземлились, сообщили, что будет замена самолета, и всем надо выйти», – рассказывает Дмитрий.

    Делать людям ничего не оставалось, они вышли из самолета, до аэропорта их довезли на автобусах и дальше отправили на досмотр. Пункт, где проходил этот самый досмотр, был только один и в него выстроилась очередь примерно из 600 человек.

    «Плюс прибавились пассажиры из других рейсов, два часа в духоте и толпе», – уточняет наш собеседник.

    «Фонтанка.ру»

    Дальше начался целый квест. Еще в Петербурге, по словам Дмитрия, в дьюти-фри продавцы спрашивали пассажиров, куда они летят, и упаковывали алкоголь не всем, говоря, что это «необязательно», так как из самолета выходить никто не будет. Однако в Турции сотрудники аэропорта изымали на досмотре неупакованный алкоголь (лимит жидкости в ручной клади никто не отменял).

    «Видел, как у людей на 100 евро забрали и бросили в бак», – говорит Дмитрий об алкоголе других пассажиров, который оказался в помойке.

    После этого людей посадили на другой самолет, который благополучно доставил их в Шарм-Эль-Шейх.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием к Southwind Airlines.

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