Пасха в 2024 году: когда отмечаем и как готовиться к празднику

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В народе Пасха, а в религии Воскресение Христово — один из главных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа из мертвых. Помимо этого Пасха — окончание самого длинного и строгого Великого поста. Его еще называют разговеньем. О том, откуда взялась Пасха, как ее отмечают, какие традиции существуют и что нельзя делать в Пасху, — в нашем материале.



История праздника Пасха считается главным христианским праздником. Согласно Библии, в этот день произошло Воскресение Иисуса Христа из мертвых — этому предшествовали три дня страданий и смерть Господа. Самого воскрешения Христа никто не видел, поэтому в Евангелии этот священный момент не описан. Однако известно, что снятие с креста и погребение Иисуса прошло в пятницу вечером. Суббота считалась днем покоя, потому женщины, ранее сопровождавшие Христа, пришли ко гробу Господню только через день — на рассвете. Теперь этот день называется воскресным. В гробу Господа уже не было, вместо него женщин дожидался Ангел, который сообщил им, что распятый Иисус воскрес из мертвых. Женщины поспешили сообщить благую весть ученикам Христа, по дороге они встретили Иисуса, который сказал им: «Радуйтесь!»



В православии о Пасхе говорят так: «праздников праздник и торжество из торжеств». Еще одно толкование Пасхи звучит как «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Недаром Пасху называют самым светлым праздником.

Когда празднуется Пасха в 2024 году Каждый год празднование Пасхи выпадает на разные даты. Считается, что Пасху нужно отмечать в первое воскресенье после полнолуния. Оно приходится на день весеннего равноденствия. По новому стилю Пасху отмечают в период с 4 апреля по 8 мая. В этом году празднование католической Пасхи выпало на 31 марта, а православной — на 5 мая.

Как отмечают Пасху На Пасху в церквях проходит богослужение — оно проводится в ночь с субботы на воскресенье. Прихожане зажигают свечи, у алтаря начинаются песнопения. После этого вокруг храма проходит крестный ход. Он является символом шествия и приближения церкви к Господу. Помимо этого в православии всегда ждут схождение Благодатного огня. Оно происходит в Иерусалиме в субботу, накануне праздника. Из Гроба Господня выносится огонь, который трактуется как выход «Света истинного». После схождение огня в Иерусалиме его авиарейсами доставляют во многие страны по всему миру, в том числе и в Россию.



В Пасху приветствовать друг друга следует словами: «Христос Воскресе!» И отвечают: «Воистину Воскресе!» По-другому это называется «христосоваться».

Пасху очень любят дети, так как на этот праздник часто пекут куличи, делают творожные пасхи и красят яйца. Эти три блюда перед употреблением следует освятить в храме. Освящение сопровождается «молитвой во еже благословити сыр и яйца».



Пасхальное яйцо в христианстве обозначает Гроб Господень. Раньше яйца часто красили в красный цвет, он обозначал кровь распятого Христа. В другом варианте Гробом Господним трактуется творожная пасха — она представляет собой усеченную пирамиду из творога. С помощью формочек на ней иногда делают оттиск «ХВ», который означает «Христос Воскресе!».



Кулич, как бы и чем бы его ни украшали, в первую очередь — хлеб. Согласно Священному Писанию, Иисус разделил свою трапезу с учениками и сказал, что «<...> хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя».

Приметы на Пасху Наши предки считали, что если на Пасху прошел дождь без грозы, то, значит, ждет всех дождливая весна. Если во время Светлого праздника мороз — можно рассчитывать на хороший урожай в этом году. В случае, когда на Пасху звездная, ясная ночь, значит, вскоре будут заморозки. Если праздник Пасхи сопровождается солнцем — значит, лето будет теплым и щедрым на солнечные лучи.



Что нельзя делать в Пасху

В Пасху нельзя убираться, много трудиться или с особым усердием заниматься домашними делами. Также не стоит ругаться с родными или затаивать на кого-то обиду. В Пасху не нужно жадничать или скупиться, в этот день лучше делиться с ближними, а также с нуждающимися всем, что у тебя есть. В первую очередь, конечно, угощением. В Пасху не следует унывать, однако и сильно веселиться в компании алкоголя тоже запрещено. Не стоит в Пасху ходить на кладбище, так как этот поход вызовет скорбные чувства, которые тоже не приветствуются в Светлый праздник.