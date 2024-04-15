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    Павел Дуров анонсировал появление 16 новых функций в Telegram

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    Предприниматель и создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге 15 апреля анонсировал 16 новых функций соцсети, которые скоро будут доступны всем пользователям.

    «В этом месяце мы добавим еще 16 новых функций, и большинство из них уже включены в последнюю версию Telegram», — написал Павел Дуров.

    По его словам, новое обновление позволяет создавать стикеры прямо в Telegram без каких-либо дополнительных программ. Павел Дуров отметил, что «платформа стикеров существует в Telegram с 2015 года, но сейчас она стала по-настоящему демократичной».

    Ранее Павел Дуров рассказал в интервью Financial Times, что перед потенциальным IPO Telegram получил предварительную оценку в «30 млрд долларов и более».

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