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    В РФ за порчу имущества из-за политической ненависти можно будет получить до 5 лет колонии

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    За уничтожение имущества из-за идеологической или политической ненависти в России можно будет получить до 5 лет колонии. Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении ответственности за подобные деяния. Об этом 15 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Автор законопроекта — председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    Информагентство добавляет, что правительственная комиссия рассмотрит документ сегодня, 15 апреля.

    Согласно законопроекту, часть вторую статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса предлагается дополнить «квалифицирующим признаком — совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Также это касается ненависти и вражды относительно какой-либо социальной группы.

    Наказание за содеянное может быть разным — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

    Ранее статью УК РФ о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4), также предложили дополнить квалифицирующими признаками и повышенными мерами ответственности. К таким признакам в том числе входило совершение действий по мотивам политической и расовой ненависти.

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