В Рощино двое мужчин выбили деревянным бруском стекла пяти машин

В поселке Рощино правоохранители задержали двоих мужчин, которые разбили стекла пяти автомобилей деревянным бруском. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Ночью 14 апреля, примерно в 01:30, в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что во дворе дома на Садовой улице двое пьяных мужчин громят чужие автомобили. На место происшествия выехали правоохранители и забрали дебоширов, которых удерживали очевидцы.