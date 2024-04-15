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    В Рощино двое мужчин выбили деревянным бруском стекла пяти машин

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    В поселке Рощино правоохранители задержали двоих мужчин, которые разбили стекла пяти автомобилей деревянным бруском. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Ночью 14 апреля, примерно в 01:30, в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что во дворе дома на Садовой улице двое пьяных мужчин громят чужие автомобили. На место происшествия выехали правоохранители и забрали дебоширов, которых удерживали очевидцы.

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    Автовладельцы рассказали, что молодые люди деревянным бруском разбили задние стекла пяти машин: Porsche Cayenne, Mazda CX-5, Kia Soul, LADA Granta и ВАЗ-2114.

    «Правонарушителей доставили в 89-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается», — отметили в пресс-службе вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

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