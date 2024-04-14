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    Двое детей в такси пострадали в жестком ДТП с трактором на перекрестке Яхтенной и Оптиков

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    Двое детей госпитализированы после ДТП с автомобилем такси и трактором в Приморском районе. Полиция начала проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 14 апреля.

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    ДТП произошло в 15:44 на перекрестке улиц Яхтенной и Оптиков. 19-летний водитель трактора при повороте на Яхтенную улицу столкнулся со встречным «Хендай Солярисом» под управлением 26-летнего водителя. В момент происшествия в такси находилась семейная пара с детьми, девочками 4 и 8 лет. Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», у такси оказались сильно помяты двери, в салоне сработали подушки безопасности. К месту происшествия приезжала машина реанимации. «Установлено, что перевозка детей в такси осуществлялась без нарушений», — говорится в сообщении. Другие подробности аварии устанавливаются.

    Еще одно ДТП произошло сегодня на Полюстровском проспекте. Водитель «БМВ» устроил массовую аварию и попал на видео.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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