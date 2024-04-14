Двое детей в такси пострадали в жестком ДТП с трактором на перекрестке Яхтенной и Оптиков

Двое детей госпитализированы после ДТП с автомобилем такси и трактором в Приморском районе. Полиция начала проверку по факту аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 14 апреля.
ДТП произошло в 15:44 на перекрестке улиц Яхтенной и Оптиков.
Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», у такси оказались сильно помяты двери, в салоне сработали подушки безопасности. К месту происшествия приезжала машина реанимации. «Установлено, что перевозка детей в такси осуществлялась без нарушений», — говорится в сообщении. Другие подробности аварии устанавливаются.
Еще одно ДТП произошло сегодня на Полюстровском проспекте. Водитель «БМВ» устроил массовую аварию и попал на видео.