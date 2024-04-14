Видео мощного ДТП с «БМВ» на Полюстровском. Лихач отправил такси в тройной переворот

Момент массового ДТП утром воскресенья, 14 апреля, на Полюстровском проспекте попал на видео. За несколько секунд до аварии проезжую часть успел пересечь пешеход с самокатом.

Дорожный инцидент случился в 10:37 у дома 54. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении «Фонтанки», «Киа Церато» совершал поворот во двор, откуда в тот момент выезжал «Фольксваген Тигуан», но маневр машин прервал «БМВ». Автомобиль на большой скорости влетел в одну машину, после чего его откинуло во вторую.

По предварительным данным, «Киа» — автомобиль службы такси. После столкновения легковушка сделала три круга вокруг своей оси и вылетела на тротуар.



В результате столкновения водитель «БМВ» получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.