Молодой лихач на «БМВ» устроил массовую аварию на Полюстровском и уехал в больницу

Один человек пострадал в массовом ДТП на Полюстровском проспекте утром 14 апреля. По предварительным данным, столкновение спровоцировал молодой водитель «БМВ», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Авария случилась в 10:37 у дома 54.
В результате столкновения лихач получил травмы средней степени тяжести.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.
Накануне «Фонтанка» писала о ДТП с участием автобуса и грузовика на КАД. Последний в результате аварии потерял контейнер, дорогу засыпало мусором.