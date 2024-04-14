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    Молодой лихач на «БМВ» устроил массовую аварию на Полюстровском и уехал в больницу

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    Один человек пострадал в массовом ДТП на Полюстровском проспекте утром 14 апреля. По предварительным данным, столкновение спровоцировал молодой водитель «БМВ», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    Авария случилась в 10:37 у дома 54. 61-летний водитель «Киа Церато», двигаясь от Менделеевской улицы, совершал поворот во двор, откуда в тот момент выезжала 36-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуана». Маневр им не дал завершить водитель «БМВ», который на большой скорости влетел в поворачивающую «Киа», после чего ее отбросило в «Фольксваген».

    В результате столкновения лихач получил травмы средней степени тяжести. 27-летнего водителя госпитализировали. Судя по кадрам с места аварии в телеграм-канале «Мегаполис», разбитая «БМВ» вылетела на газон, искрученная пассажирская дверь иномарки оказалась полностью выбита.

    В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

    Накануне «Фонтанка» писала о ДТП с участием автобуса и грузовика на КАД. Последний в результате аварии потерял контейнер, дорогу засыпало мусором.

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