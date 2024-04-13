Грузовик не разъехался с автобусом и завалил КАД мусором. Копится пробка

Грузовик намусорил на севере петербургской кольцевой автодороги 13 апреля. Проезд в сторону Кронштадта затруднён.
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 8-м километре внешнего кольца КАД около половины шестого часа вечера. По предварительным данным, столкнулись грузовой и общественный транспорт, ехавшие в попутном направлении.
Грузовик потерял контейнер, дорогу засыпало мусором. Автобус ехал без пассажиров, теперь ему требуется ремонт.
«Заняты 1-я и 2-я полосы. Проезд по полосе безопасности», — уточнили в пресс-службе в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария обошлась без пострадавших.