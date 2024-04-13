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    Грузовик не разъехался с автобусом и завалил КАД мусором. Копится пробка

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    Грузовик намусорил на севере петербургской кольцевой автодороги 13 апреля. Проезд в сторону Кронштадта затруднён.

    Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 8-м километре внешнего кольца КАД около половины шестого часа вечера. По предварительным данным, столкнулись грузовой и общественный транспорт, ехавшие в попутном направлении.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Грузовик потерял контейнер, дорогу засыпало мусором. Автобус ехал без пассажиров, теперь ему требуется ремонт.

    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»
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    «Заняты 1-я и 2-я полосы. Проезд по полосе безопасности», — уточнили в пресс-службе в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что авария обошлась без пострадавших.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: скриншот страницы сервиса «Яндекс.Пробки»

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