Axios: Иран атакует Израиль десятками беспилотников

Иран начинает атаку Израиля с помощью десятков беспилотников-камикадзе, сообщает вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид. Журналист ссылается на американских и израильских чиновников.

По предварительным оценкам, дронам потребуется несколько часов (до 7 часов), чтобы преодолеть такое расстояние, пишет Times of Israel. Израильские тг-каналы цитируют обращение премьер-министрп Израиля Биньяминп Нетаньяху к нации.

«Системы защиты развернуты, мы готовы к любому сценарию. Сценарий обороны и нападения. Государство Израиль сильно. ЦАХАЛ — силен. Наш народ — силен. Я утверждаю следующий принцип: мы нанесем вред любому, кто нанесет вред нам. Мы будем защищать себя от любой угрозы и мы будем делать этой ответственность и хладнокровно», — сказал Нетаньяху.