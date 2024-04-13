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    Axios: Иран атакует Израиль десятками беспилотников

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    Иран начинает атаку Израиля с помощью десятков беспилотников-камикадзе, сообщает вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид. Журналист ссылается на американских и израильских чиновников.

    По предварительным оценкам, дронам потребуется несколько часов (до 7 часов), чтобы преодолеть такое расстояние, пишет Times of Israel. Израильские тг-каналы цитируют обращение премьер-министрп Израиля Биньяминп Нетаньяху к нации.

    «Системы защиты развернуты, мы готовы к любому сценарию. Сценарий обороны и нападения. Государство Израиль сильно. ЦАХАЛ — силен. Наш народ — силен. Я утверждаю следующий принцип: мы нанесем вред любому, кто нанесет вред нам. Мы будем защищать себя от любой угрозы и мы будем делать этой ответственность и хладнокровно», — сказал Нетаньяху.

    Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Агари подтверждает факт запуска иранских БПЛА по территории Израиля, передает израильское информационное агентств 9 канал. В ближайшее время навигаторы во многих районах Израиля работать не будут.

    ТАСС сообщает, что Иран объявил о закрытии воздушного пространства над столицей - Тегераном. Уточняется, что запрет на полеты над Тегераном и его окрестностями введен "до особого уведомления властей".

    Вот так сейчас выглядит небо над Ближним Востоком по данным сервиса Flightradar24.

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