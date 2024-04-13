Ливень с градом смыл в Нальчике автомобили и футбол

Более 20 мм осадков выпало в Нальчике за 12 часов, сообщает 13 апреля ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).
Обычно в Нальчике столько выпадает за весь апрель. Ветер в субботу достигал 16 м/с.
Местные жители делились в соцсетях кадрами полностью затопленных улиц. Потоки воды уносили автомобили. Самые впечатляющие видео публикует Gismeteo.
Футбольный матч между «Спартаком-Нальчик» и «Севастополем» пришлось на 42-й минуте прервать на час — поле просто затапливало.
Глава республики Казбек Коков обратился к жителям и гостям КБР с просьбой быть особенно внимательными рядом с водными объектами, опорами линий электропередачи и деревьями.
«Проводятся оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры: систем водо-, газо- и электроснабжения, а также дорог», — написал Коков в своем тг-канале.
На 14 апреля прогноз погоды в КБР тоже крайне неблагоприятный.