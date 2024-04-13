Ливень с градом смыл в Нальчике автомобили и футбол

Более 20 мм осадков выпало в Нальчике за 12 часов, сообщает 13 апреля ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).



Обычно в Нальчике столько выпадает за весь апрель. Ветер в субботу достигал 16 м/с.

Местные жители делились в соцсетях кадрами полностью затопленных улиц. Потоки воды уносили автомобили. Самые впечатляющие видео публикует Gismeteo.