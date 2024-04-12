Крысы под прицелом. Петербургский Роспотребнадзор объявил режим усиленной борьбы с грызунами

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Фонтанке», что по итогам 2023 года увеличилось количество территорий, захваченных грызунами .

Роспотребнадзор, оценив ситуацию в Петербурге, постановил усилить борьбу с грызунами в городе. Соответствующий документ опубликован в официальном канале регионального управления ведомства 11 апреля.

Начало 2024 ознаменовалось громкими историями. Так, семейство грызунов обосновалось в сквере у Казанского собора и для победы над ними пришлось привлекать дополнительные силы . А в Выборгском районе крысы поселились в трансформаторной подстанции около детского сада .

В апреле в Петербурге началась плановая сезонная дератизация — но этого оказалось недостаточно. Глава регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова проанализировала результаты уже проведенных обработок и прогнозы размножения уличных грызунов — и решила, что необходимы дополнительные меры. Всё-таки крысы — известный переносчик и «резервуар» опасных инфекций, таких как лептоспироз, псевдотуберкулез и сыпной тиф.

• Обеспечить постоянную профилактику появления и размножения крыс. Это включает в себя создание таких условий, чтобы у грызунов не было возможностей найти себе еду, обустроить жилище и т.п. Например, отчасти проблему решают закрытые мусорные баки, металлические решетки на вентиляционных ходах, ликвидация нор грызунов, герметизация мест прохода коммуникаций в стенах, перекрытиях, ограждениях.

• Проинформировать Роспотребнадзор о своей работе в этом направлении до 10 июня.

Руководители профильных организаций и предприниматели, которые непосредственно осуществляют дератизацию, должны будут сообщить в «Центр гигиены и эпидемиологии» до 10 июня о том, где провели работы по борьбе с грызунами, какие территории были и остаются заселены ими.



Главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» проанализирует все полученные данные о дератизации и ее эффективности, а Роспотребнадзор оценит результаты.

