Крысы под прицелом. Петербургский Роспотребнадзор объявил режим усиленной борьбы с грызунами

Роспотребнадзор, оценив ситуацию в Петербурге, постановил усилить борьбу с грызунами в городе. Соответствующий документ опубликован в официальном канале регионального управления ведомства 11 апреля.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили «Фонтанке», что по итогам 2023 года увеличилось количество территорий, захваченных грызунами.
Начало 2024 ознаменовалось громкими историями. Так, семейство грызунов обосновалось в сквере у Казанского собора и для победы над ними пришлось привлекать дополнительные силы. А в Выборгском районе крысы поселились в трансформаторной подстанции около детского сада.
В апреле в Петербурге началась плановая сезонная дератизация — но этого оказалось недостаточно. Глава регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова проанализировала результаты уже проведенных обработок и прогнозы размножения уличных грызунов — и решила, что необходимы дополнительные меры. Всё-таки крысы — известный переносчик и «резервуар» опасных инфекций, таких как лептоспироз, псевдотуберкулез и сыпной тиф.
Новое постановление предписывает правительству Петербурга, районным администрациям, управлениям социального питания и развития садоводства, всем юридическим лицам и индивидуальным предприятиям:
• Провести сплошную дератизацию с 15 апреля до 31 мая.
• Обеспечить постоянную профилактику появления и размножения крыс. Это включает в себя создание таких условий, чтобы у грызунов не было возможностей найти себе еду, обустроить жилище и т.п. Например, отчасти проблему решают закрытые мусорные баки, металлические решетки на вентиляционных ходах, ликвидация нор грызунов, герметизация мест прохода коммуникаций в стенах, перекрытиях, ограждениях.
• Контролировать эффективность собственной борьбы с грызунами.
• Проинформировать Роспотребнадзор о своей работе в этом направлении до 10 июня.
Руководители профильных организаций и предприниматели, которые непосредственно осуществляют дератизацию, должны будут сообщить в «Центр гигиены и эпидемиологии» до 10 июня о том, где провели работы по борьбе с грызунами, какие территории были и остаются заселены ими.
Главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» проанализирует все полученные данные о дератизации и ее эффективности, а Роспотребнадзор оценит результаты.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что крысы в Выборгском районе Петербурга оказались хитрее чиновников. А представители Петроградского района объяснили, почему не проводят дератизацию в скверах.