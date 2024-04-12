Сценка на стенку: в Помпеях при раскопках обнаружили сохранившиеся фрески первого века нашей эры

В ходе археологических раскопок в Помпеях был обнаружен банкетный зал с хорошо сохранившимися фресками. Об этом стало известно 12 апреля из материала The Guardian.



На стенах так называемой «черной комнаты», специально окрашенной для того, чтобы не был заметен налет копоти от масляных ламп, художниками были изображены сцены на сюжеты древнегреческой мифологии: одна показывает первую встречу Елены Прекрасной с Парисом, другая — попытку Аполлона добиться расположения жрицы Кассандры.

По словам директора Археологического парка Помпеи Габриэля Цухтригеля, фрески создавались для развлечения гостей и обеспечивали их темами для бесед во время пиров. Обнаруженные произведения относятся к третьему стилю римской стенописи и могут быть датированы 15 г. до н.э. — 40–50 гг. н.э. Специалисты уже назвали открытие одним из самых поразительных из числа сделанных на юге Италии.