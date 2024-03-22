Российские археологи обнаружили спа-комплекс фараонов Древнего Египта

Во время раскопок на севере Мемфиса ученые Центра египтологических исследований РАН обнаружили банный комплекс, принадлежавший фараонам династии Птолемеев. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Ростеха.
Найденные неподалеку от дворца бани предназначались исключительно для царской семьи и её приближенных. Внутренние стены комплекса были украшены лепниной и расписными узорами, а полы выложены фигурной кирпичной кладкой, что говорит о роскоши и важности этого места.
Здание было возведено в период правления Птолемеев. В Египте в те времена функционировали в основном общественные бани.
Следы перестроек и ремонта говорят о том, что эксплуатация бань велась активно. Внутри располагалась отапливаемая печь, была система подачи пара и горячего воздуха в толос — круглое по форме сооружение диаметром
Ранее стало известно, что археологи на раскопках гробницы египетской царицы Мернейт нашли сотни кувшинов. Некоторые из них были закрыты, и на дне сохранилось немного древнего вина.