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    Российские археологи обнаружили спа-комплекс фараонов Древнего Египта

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    Во время раскопок на севере Мемфиса ученые Центра египтологических исследований РАН обнаружили банный комплекс, принадлежавший фараонам династии Птолемеев. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Ростеха.

    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»
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    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»
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    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»
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    Найденные неподалеку от дворца бани предназначались исключительно для царской семьи и её приближенных. Внутренние стены комплекса были украшены лепниной и расписными узорами, а полы выложены фигурной кирпичной кладкой, что говорит о роскоши и важности этого места.

    Здание было возведено в период правления Птолемеев. В Египте в те времена функционировали в основном общественные бани.

    Следы перестроек и ремонта говорят о том, что эксплуатация бань велась активно. Внутри располагалась отапливаемая печь, была система подачи пара и горячего воздуха в толос — круглое по форме сооружение диаметром 4 метра. По мнению ученых, здесь царская семья не только отдыхала, но и проводила целебные процедуры. Найденные бани отличаются от греческих и римских аналогов того времени, что говорит об уникальности древнеегипетской строительной традиции.

    Ранее стало известно, что археологи на раскопках гробницы египетской царицы Мернейт нашли сотни кувшинов. Некоторые из них были закрыты, и на дне сохранилось немного древнего вина.

    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»
    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»
    Фото: Пресс-служба госкорпорации «Ростех»

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