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    В Москве назначен новый глава фонда «Сколково»

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    Председателем правления фонда «Сколково» назначен бывший первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Об этом 12 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Перов вступит в должность через две недели — 27 апреля.

    «Ранее, в 2014–2015-м, возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», в 2012–2013 годах в правительстве России занимался вопросами политики в области культуры», — пишет информагентство.

    После этого Перов был заместителем председателя правительства Московской области.

    Игорь Дроздов, занимавший должность главы «Сколково» с 2016 года, по данным РБК, станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет «Сколково»). Дроздов будет курировать блок инновационных институтов развития.

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