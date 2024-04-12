В Москве назначен новый глава фонда «Сколково»

Председателем правления фонда «Сколково» назначен бывший первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов. Об этом 12 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Перов вступит в должность через две недели — 27 апреля.

«Ранее, в 2014–2015-м, возглавлял компанию «Красный Квадрат Проект», в 2012–2013 годах в правительстве России занимался вопросами политики в области культуры», — пишет информагентство.

После этого Перов был заместителем председателя правительства Московской области.

Игорь Дроздов, занимавший должность главы «Сколково» с 2016 года, по данным РБК, станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ (управляет «Сколково»). Дроздов будет курировать блок инновационных институтов развития.