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    13 лет «строгача» получил житель Мурино, задушивший свою беременную возлюбленную

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    Суд вынес приговор 24-летнему гражданину Узбекистана, убившему свою беременную сожительницу в Мурино. Его отправили в колонию строгого режима.

    Как сообщает СК Ленобласти в пятницу, 12 апреля, следствие и суд установили, что 10 мая прошлого года в квартире в Мурино между мужчиной и его 19-летней спутницей произошел конфликт, в ходе которого подсудимый задушил девушку.

    По данным 47news, о смерти своей сожительницы мужчина сам сообщил в консульство Узбекистана в Петербурге. Как рассказал охранник, иностранец подошел к зданию и заявил, что в квартире дома на улице Шувалова в Мурино он убил свою жену. Известно, что пара официально не работала и на миграционном учете не состояла.

    Суд признал мужчину виновным в убийстве беременной женщины (пункт «г» части 2 статьи 105 УК РФ). Иностранцу назначили 13 лет колонии строгого режима.

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