13 лет «строгача» получил житель Мурино, задушивший свою беременную возлюбленную

Суд вынес приговор 24-летнему гражданину Узбекистана, убившему свою беременную сожительницу в Мурино. Его отправили в колонию строгого режима.



Как сообщает СК Ленобласти в пятницу, 12 апреля, следствие и суд установили, что 10 мая прошлого года в квартире в Мурино между мужчиной и его 19-летней спутницей произошел конфликт, в ходе которого подсудимый задушил девушку.



По данным 47news, о смерти своей сожительницы мужчина сам сообщил в консульство Узбекистана в Петербурге. Как рассказал охранник, иностранец подошел к зданию и заявил, что в квартире дома на улице Шувалова в Мурино он убил свою жену. Известно, что пара официально не работала и на миграционном учете не состояла.

