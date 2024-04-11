Стали известны подробности спасения детей из горящей кухни на Малоохтинском

Днем в четверг, 11 апреля, на Малоохтинском проспекте в доме № 94 загорелась кухня на четвертом этаже. Из огня спасли двоих маленьких детей. Подробности сообщила пресс-служба Красногвардейского района.
В загоревшейся квартире находились девочка 7 лет и мальчик 5 лет. Первую спустили по ручной лестнице, а второго вынесли через квартиру пожарные.
«Пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания на данный момент устанавливают», — говорится в сообщении.
Причины пожара выясняют службы. В настоящее время они проверяют скрытые очаги возгорания в деревянных перекрытиях между 4-м и 5-м этажом.