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    Стали известны подробности спасения детей из горящей кухни на Малоохтинском

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    Днем в четверг, 11 апреля, на Малоохтинском проспекте в доме № 94 загорелась кухня на четвертом этаже. Из огня спасли двоих маленьких детей. Подробности сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

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    В загоревшейся квартире находились девочка 7 лет и мальчик 5 лет. Первую спустили по ручной лестнице, а второго вынесли через квартиру пожарные.

    «Пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания на данный момент устанавливают», — говорится в сообщении.

    Причины пожара выясняют службы. В настоящее время они проверяют скрытые очаги возгорания в деревянных перекрытиях между 4-м и 5-м этажом.

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    ПожарСпасение детей
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