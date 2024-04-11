Умер бывший спортсмен и актер О. Джей Симпсон, сыгравший в фильме «Голый пистолет»

Умер бывший спортсмен и актер О. Джей Симпсон. Он скончался в возрасте 76 лет. Об этом 11 апреля сообщает РБК со ссылкой на семью Симпсона.



«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался. Он был окружен своими детьми и внуками», — цитирует информагентство публикацию на странице Симпсона в соцсети.

Первый игрок Национальный футбольной лиги и детектив Нортберг из фильма «Голый пистолет» стал особо известен во время скандального процесса по делу убийства жены и ее любовника. Тогда Симпсона приговорили к 33 годам, но в 2017 году он был помилован и выпущен на свободу.