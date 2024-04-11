Власти Украины будут принудительно эвакуировать людей из 47 населенных пунктов

На Украине власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию 47 населенных пунктов в нескольких районах. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал главы областной военной администрации Олега Синегубова.



Самого города Харькова эта мера не касается.

«Приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах <...> Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», — цитирует информагентство Синегубова.

Глава областной военной администрации уточнил, что в этих пунктах проживают 182 ребенка. Ранее на Украину из России вернули десять детей, которые оказались на территории РФ на фоне боевых действий.

