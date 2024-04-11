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    Власти Украины будут принудительно эвакуировать людей из 47 населенных пунктов

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    4 комментария

    На Украине власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию 47 населенных пунктов в нескольких районах. Об этом 11 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал главы областной военной администрации Олега Синегубова.

    Самого города Харькова эта мера не касается.

    «Приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах <...> Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», — цитирует информагентство Синегубова.

    Глава областной военной администрации уточнил, что в этих пунктах проживают 182 ребенка. Ранее на Украину из России вернули десять детей, которые оказались на территории РФ на фоне боевых действий.

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    Украина
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    Комментарии 4

    Васисуалий Лошков11 Апр 2024 в 18:11
    как отреагируют власти Белгорода?
    +0−0
    твой отец ля11 Апр 2024 в 18:08
    а шо случилось? не так давно Белгород хотели "освобождать"?
    +0−1
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