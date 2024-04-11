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    У обвиняемого в нападении на полицейских нашли склад оружия и наркотиков. Свой мотоцикл он тоже спрятал

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    Следователи обнаружили тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Там нашли оружие и наркотики.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Как сообщает СК Московской области в четверг, 11 апреля, специалисты нашли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотиками. Всё изъятое направили на экспертизу.

    Также в лесу, где скрывался обвиняемый, нашли его мотоцикл, укрытый еловыми ветками.

    тг-канал Ирина Волк

    Мужчину задержали в Тверской области. Вскоре его доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

    Нападение на полицейских произошло днем 7 апреля в городском округе Черноголовка в Подмосковье. Сотрудники МВД планировали задержать наркодилера, однако, по версии следствия, мужчина не менее шести раз выстрелил в полицейских и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Один из правоохранителей скончался до приезда скорой помощи, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Московской области сообщал, что мужчине заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), ему вменяют незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ).

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