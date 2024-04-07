Наркодилер, мотоцикл и трасса М-11. Что известно о нападении на полицейских в Подмосковье

Неизвестный выстрелил в двух сотрудников полиции в Подмосковье. Один полицейский погиб, второй — госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого на мотоцикле, который движется в сторону Петербурга. «Фонтанка» собрала всё, что известно о нападении на сотрудников на данный момент.

Днем 7 апреля полицейские МУ МВД «Щелковское» находились в городском округе Черноголовка в Московской области при исполнении служебных обязанностей. Они планировали задержать наркодилера, однако мужчина оказал вооруженное сопротивление — он выстрелил в полицейских и скрылся с места происшествия.

Раненых правоохранителей обнаружили прохожие в деревне Якимово. Оба сотрудника уже были без сознания. Один из них скончался от полученных травм еще до приезда скорой помощи — это был старший прапорщик полиции Сергей Ефименко . Второго полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Там уже нашли 100-рублевые купюры, пачку сигарет, зажигалку, ключи и портмоне.

Как стало известно позже, в Петербурге и Ленобласти силы ГУ МВД привели в полную готовность. По данным 47news, мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург.

Кроме того, МВД обратилось к водителям с просьбой предоставить записи видеорегистраторов, сделанные в городском округе Черноголовка, для задержания подозреваемого.

Добавим, что у погибшего полицейского Ефименко осталось две дочери. В полиции Подмосковья пообещали оказать необходимую помощь семье.