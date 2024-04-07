Нападение на полицейских в Подмосковье произошло днем. Полиция просит автомобилистов отозваться

С просьбой к автомобилистам предоставить записи видеорегистраторов автомобилистов, которые были сделаны днем 7 апреля. Речь идет о тех записях, которые были сделаны в городском округе Черноголовка Московской области, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов интересуют записи, которые были сделаны в период с 14:39 до 15:30 воскресенья на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении.



«При наличии информации просим обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112», — добавила Ирина Волк.

