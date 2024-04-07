    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.42eur100.13

    Нападение на полицейских в Подмосковье произошло днем. Полиция просит автомобилистов отозваться

    695
    3 комментария

    С просьбой к автомобилистам предоставить записи видеорегистраторов автомобилистов, которые были сделаны днем 7 апреля. Речь идет о тех записях, которые были сделаны в городском округе Черноголовка Московской области, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов интересуют записи, которые были сделаны в период с 14:39 до 15:30 воскресенья на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении.

    «При наличии информации просим обращаться по телефону дежурной части МУ МВД России «Щелковское» 8-496-566-97-03 или 112», — добавила Ирина Волк.

    Напомним, что 7 апреля в Московской области произошло нападение на двух сотрудников правоохранительных органов. Полицейских без сознания обнаружил прохожий. Один из раненных позднее скончался. Им оказался старший прапорщик, который отработал в органах 20 лет.

    По факту нападения возбуждено уголовное дело. Ранее СК показал место, где произошло преступление.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Нападение на полицейских
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость07 Апр 2024 в 23:30
    То есть ни прикрытия, ни связи, да и куда они отправились "на задание" никто не знал. Ну конечно, это всё было "при исполнении" Чесна, чесна.

    Переться по форме в лес так себе затея. Хоть по личным, хоть по служебным. Там погоны никого не впечатлят, но создать проблему могут.
    +1−0
    Гость07 Апр 2024 в 23:27
    у полицейских не было видеорегистраторов?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close