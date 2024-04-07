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    Погибшим в Подмосковье полицейским оказался старший прапорщик. Он работал в органах 20 лет

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    19 комментариев

    Сотрудником полиции, погибшим в Подмосковье от огнестрельного ранения, был старший прапорщик полиции Ефименко Сергей Викторович. Подмосковная полиция выразила соболезнования его родным и близким.

    Сергей Ефименко начал работать органах внутренних дел в июле 2004 года. С 2017 года проходил службу в управлении МВД «Щелковское».

    Фото: пресс-служба полиции Подмосковья
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    7 апреля в деревне Якимово сотрудники отдела полиции, в том числе Ефименко, проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Однако злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в полицейских из неустановленного оружия. Ефименко скончался от полученного ранения, его напарник госпитализирован.

    У Сергея остались две дочери. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую помощь, добавили в полиции.

    После нападения на полицейских было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Позже стало известно, что в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы ГУ МВД. Предварительно, после стрельбы мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург.

    Фото: пресс-служба полиции Подмосковья

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    Комментарии 19

    Гость07 Апр 2024 в 23:13
    Ну у нас же по статистике мужское население до пенсии не доживает. Все закономерно.
    +0−0
    Mafioza07 Апр 2024 в 23:00
    как же задолбали эти юмористы-комментаторы.. о которых так точно сказал Лавров
    +0−1
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