Погибшим в Подмосковье полицейским оказался старший прапорщик. Он работал в органах 20 лет

Сотрудником полиции, погибшим в Подмосковье от огнестрельного ранения, был старший прапорщик полиции Ефименко Сергей Викторович. Подмосковная полиция выразила соболезнования его родным и близким.
Сергей Ефименко начал работать органах внутренних дел в июле 2004 года. С 2017 года проходил службу в управлении МВД «Щелковское».
7 апреля в деревне Якимово сотрудники отдела полиции, в том числе Ефименко, проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Однако злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в полицейских из неустановленного оружия. Ефименко скончался от полученного ранения, его напарник госпитализирован.
У Сергея остались две дочери. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую помощь, добавили в полиции.
После нападения на полицейских было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Позже стало известно, что в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы ГУ МВД. Предварительно, после стрельбы мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург.