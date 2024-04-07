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    После нападения на полицейских в Подмосковье ловят двух мотоциклистов на трассе в Петербург

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    17 комментариев

    После сообщения о нападении на сотрудников полиции в Московской области в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы ГУ МВД. Об этом 7 апреля сообщает 47news.

    По данным издания, двое на мотоцикле открыли стрельбу при проверке документов.

    После стрельбы мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург. Собеседники в главке отмечают, что подобный ход был бы крайне прямолинейным и сомневаются, напоминая о необходимости заправки и камерах на трассе.

    Напомним, нападение в Московской области произошло в воскресенье. Раненых сотрудников полиции, по данным СК, обнаружил прохожий. Оба были без сознания, один из пострадавших скончался. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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    Нападение на полицейских
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    Комментарии 17

    Гость07 Апр 2024 в 21:08
    Ну вообщем насчёт партизан версия вполне прикольная, и если это окажется правдой...
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 20:47
    Друг друга постреляли.
    +0−0
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