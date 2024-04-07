После нападения на полицейских в Подмосковье ловят двух мотоциклистов на трассе в Петербург

После сообщения о нападении на сотрудников полиции в Московской области в Петербурге и Ленобласти в полную готовность приведены силы ГУ МВД . Об этом 7 апреля сообщает 47news.



По данным издания, двое на мотоцикле открыли стрельбу при проверке документов.

После стрельбы мотоцикл с двумя подозреваемыми направился на трассу М-11, ведущую в Петербург. Собеседники в главке отмечают, что подобный ход был бы крайне прямолинейным и сомневаются, напоминая о необходимости заправки и камерах на трассе.

Напомним, нападение в Московской области произошло в воскресенье. Раненых сотрудников полиции, по данным СК, обнаружил прохожий. Оба были без сознания, один из пострадавших скончался. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

