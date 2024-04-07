Раненых полицейских в Подмосковье обнаружил прохожий. Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на полицейских в Щелково. Об этом вечером 7 апреля сообщает ГСУ СК по региону.



По предварительной информации, двое сотрудников с ранениями были обнаружены прохожим во Фряново. Оба были без сознания. Один из раненых позднее скончался.



На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области. Дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Группа наиболее опытных следователей и криминалистов продолжает работать на месте происшествия. «Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — сообщает ведомство.

