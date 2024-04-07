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    Раненых полицейских в Подмосковье обнаружил прохожий. Возбуждено дело

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    25 комментариев

    Уголовное дело возбуждено по факту нападения на полицейских в Щелково. Об этом вечером 7 апреля сообщает ГСУ СК по региону.

    По предварительной информации, двое сотрудников с ранениями были обнаружены прохожим во Фряново. Оба были без сознания. Один из раненых позднее скончался.

    На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области. Дело возбуждено по статье 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

    Группа наиболее опытных следователей и криминалистов продолжает работать на месте происшествия. «Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — сообщает ведомство.

    Расследование находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    Напомним, что, по некоторым данным, в Подмосковье введен план «Сирена». В последний раз его вводили после теракта в «Крокусе» 22 марта.

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    Комментарии 25

    Гость07 Апр 2024 в 20:35
    Ты творится...! Опять приезжие специалисты-"иностранцы" с российским гражданством?
    Страна стала, как проходной двор! Всем открыли окна и двери.... едут кому не лень.
    =========
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 20:33
    Мало двоих на серьёзную операцию.Похоже получили информацию и решили отличится.
    +0−0
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