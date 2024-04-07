Раненых полицейских в Подмосковье обнаружил прохожий. Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на полицейских в Щелково. Об этом вечером
По предварительной информации, двое сотрудников с ранениями были обнаружены прохожим во Фряново. Оба были без сознания. Один из раненых позднее скончался.
На место незамедлительно выехали следователи и криминалисты
Группа наиболее опытных следователей и криминалистов продолжает работать на месте происшествия. «Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению», — сообщает ведомство.
Расследование находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Напомним, что, по некоторым данным, в Подмосковье введен план «Сирена». В последний раз его вводили после теракта в «Крокусе» 22 марта.